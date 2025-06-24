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65歲以上出國旅客年增2成 旅天下搶攻樂齡商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
旅天下首創「班級旅遊」新體驗，領隊＋「學弟妹」隨行教英文、拍照、團康遊戲 。（旅天下提供）
旅天下首創「班級旅遊」新體驗，領隊＋「學弟妹」隨行教英文、拍照、團康遊戲 。（旅天下提供）

2025年台灣正式邁入超高齡社會，每五人就有一人超過65歲，面對人口結構劇變，旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）觀察到樂齡族群旅遊需求，針對長程線、短程線，量身打造高齡友善商品，積極布局熟齡旅遊市場。旅天下指出，其族群不僅重視旅程安心無虞，更追求情感連結與生活意義，故設計產品著重「陪伴感」、「慢活節奏」與「健康導向」三大特色，讓每位旅人都能安心出發、滿載而歸。

根據觀光署統計，2025年1至3月，60歲以上國民出境人次較去年同期增加約15%，旅天下2025年1至5月65歲以上旅客訂單亦較2024年同期成長約20%，顯示熟齡族出遊意願持續升溫，其中長程線表現尤為亮眼。為滿足需求，旅天下推出「北歐樂齡13日」遊歷丹麥、挪威、瑞典與芬蘭四國，乘坐雙段郵輪及欣賞冰河美景；以及「澳洲黃金雪梨雙城樂齡9日」，走訪藍山國家公園，搭乘「城市貓快艇」飽覽布里斯本城市風光，並前往澳洲少數可和無尾熊擁抱合照的庫倫濱野生動物園。

旅天下指出，北歐、澳洲樂齡團導入市場首創「班級旅遊」概念，團員互稱「學長」、「學姊」，每團除專業領隊外，另安排具旅遊專業知識的「學弟」、「學妹」工作人員隨行協助。貼心安排行前實體說明會、旅途中多次如廁時間、簡易英文教學、互動遊戲，住宿飯店配備煮水器，領隊亦攜帶反光板協助留影，回國後寄送裱框照片與感謝信給團員，並舉辦同樂會延續旅途情誼。未來將陸續推出如「瑞士樂齡13日」等精緻行程，持續擴展熟齡長程旅遊版圖。

此外，為顛覆熟齡族對東南亞旅遊「僅能玩水」的刻板印象，旅天下設計「不玩水」商品，主打遊船、纜車、火車、市集走讀、美食饗宴、按摩養生等放鬆行程，例如：「北越沙壩登山小火車5日」搭乘跨山纜車穿梭雲霧，每人34,500元起；「泰國曼芭粉紅沙灘5+1日」愜意享用海景下午茶，安排泰國古式按摩免2萬元，第２人再折萬元；「尊爵中越峴港無購物5日」全程入住5星飯店、享受SPA水療按摩，每人28,900元起。

旅天下觀察到，越來越多樂齡族偏好可自由掌握節奏的自由行，但對行程安排與交通接駁仍存顧慮。為此，特別打造日本「沖繩自由行4日」、「大阪自由行5日」、「東京自由行5日」等，不僅贈送一日遊體驗，部分商品可再享優惠價888元加購一日行程，另推出贈送包車旅遊的日、韓自由行商品，讓長輩能更從容、舒適展開旅程。

自由行 澳洲

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