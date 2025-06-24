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今年上半七都完銷案腰斬！平均房價仍1坪漲6萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據591新建案統計今年上半年六都暨新竹縣市完銷案數，合計約303筆，較去年同期減少400多筆，年減57.7%。各都會區數量亦大幅萎縮，其中台中市年減近八成，成為最大苦主，不過，即使買氣停滯，房價依舊一路走高，今年成交單價為47.6萬元，短短一年來貴了6萬多元，年漲逾一成，更成為不少買方縮手的關鍵。

591新建案分析，去年上半年在台股大漲、新青安等利多鼓舞下，房市拉出一波尾盤，推升各地完銷案量。如今市場飛得多高、就摔得多重，尤其在歷經房貸之亂、央行第七波信用管制等反撲，投資客早早退場，再加上高房價、關稅戰等陰影壟罩，自住客亦不敢輕舉妄動，市場需求一路被「打回原形」，造成完銷案數量大幅衰退。

觀察各區，台北市上半年約有32筆個案完銷，年減8.6%，表現較其他地區相對穩健，關鍵在於北市這幾年的銷售主力，很大一部分來自於重建案或小宅，由於戶數有限且主打總價策略，吸引不少置產族布局，銷況未有明顯斷層，然而隨著營建成本及土地供給等因素，房價仍大幅走揚，成交單價一路飆升每坪118.4萬元，較去年同期上漲17%，在各縣市中最高。

新北市隨著新青安熱潮退燒、總價帶壓力浮現等影響，完銷案腰斬至40筆，年減51.2%。房價由於受林口、三重、板橋等區新案撐盤，成交均價仍小幅上漲至每坪58.8萬元，年增6%。

桃園市買氣同步走跌，從去年破百筆完銷驟減至48筆，年減59％，特別是機捷沿線如A18、A19等高價區更是全面熄火，僅在大園、蘆竹及觀音等蛋白區有去化跡象。

新竹縣市從92件大幅萎縮至24件，年減73.9%，跌幅僅次於台中市，一方面除了整體房價高居不下，導致部分買方縮手外；央行第二戶限貸、各大銀行申貸趨嚴等措施，更全面打擊投資買盤，加上建商暫緩推案，買氣與供給雙雙退燒，更加劇市場寒意。

中南部方面，近年受科技議題帶動買氣沸騰，去年台中、台南及高雄分別都有逾百筆完銷案，不過隨著市場變天、投資客退場，這波多頭氣勢也走到盡頭。

像去年在台中北屯、沙鹿、梧棲等區，皆有雙位數個案順利去化，整體銷售金額突破千億，如今卻呈現無差別衰退，多數區域僅有零星個案去化，且多為小量體大樓、透天案，買氣陷入撞牆期。

台南、高雄受大環境衝擊，市場同樣震盪，分別年減38.3%、52％，其中，高雄「台積電概念區」的楠梓、仁武、橋頭及左營等區，去年合計逾50筆個案完銷，如今僅存9筆，較去年萎縮逾八成，可說是打炒房首當其衝的區域，災情也最為慘重。

展望今年下半年，591新建案總編輯李忠哲認為，上週央行並未釋出進一步管制，對市場來說無疑是個喘口氣的好消息，只是當前房價回檔幅度有限，且限貸令短期內未有鬆綁跡象，對下半年市場乃至於928檔期，仍是一股沉重壓力，估計價量將持續呈現動彈不得。

近兩年六都、新竹完銷案數量變化。資料來源／591新建案
近兩年六都、新竹完銷案數量變化。資料來源／591新建案

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