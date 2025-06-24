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賣不動！全台完銷案狂減5成、這兩區最慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台房市買氣退燒，其中台中市完銷案年減近八成最慘。圖／591新建案提供
全台房市買氣退燒，其中台中市完銷案年減近八成最慘。圖／591新建案提供

預售買氣低迷，591新建案統計七都完銷案，今年上半年約303筆，相較去年同期縮水400多筆，年減幅超過5成。其中，台中去年還有171筆完銷，今年雪崩式下跌至37筆，較去年縮水近8成，為打炒房最大苦主。

另外，高雄台積電概念區楠梓、仁武、橋頭及左營等區，去年合計逾50筆個案完銷，如今僅存9筆，去年萎縮逾8成，為打炒房首當其衝的區域，災情也慘重。

雖然買氣停滯，不過房價依舊一路走高，今年全台平均成交單價為47.6萬，短短一年又漲了6萬多元，年漲逾1成，成為不少買方縮手的關鍵。

591新建案分析，去年上半年在台股大漲、新青安鼓舞下，各地完銷案大增，但市場飛得多高、就摔得多重，歷經房貸之亂、央行第七波信用管制，投資客退場，自住客也不縮手，市場需求「打回原形」，造成完銷案數量大幅衰退。

觀察各都會區，台北市上半年約有32個案完銷，年減不到1成，表現較其他地區相對穩健，關鍵在於北市這幾年銷售主力，大部分來自於重建案或小宅，由於戶數有限且主打總價策略，吸引不少置產族布局。

過去一年，隨著營建成本及土地供給等因素，北市房價仍大幅走揚，成交單價一路飆升每坪118.4萬元，較去年同期上漲17%，在各縣市中最高。

新北市隨著新青安熱潮退燒、總價帶壓力浮現等影響，完銷案腰斬至40筆，年減逾5成。房價部分，由於受林口、三重、板橋等區新案撐盤，成交均價仍小幅上漲至每坪58.8萬元，年增6%。

桃園市買氣同步走跌，從去年破百筆完銷驟減至48筆，年減近6成，特別是機捷沿線如A18、A19等高價區更是全面熄火，僅在大園、蘆竹及觀音等蛋白區有去化跡象。

新竹縣市從92件大幅萎縮至24件，年減近74%，跌幅僅次於台中市，一方面除了整體房價高居不下，導致部分買方縮手外；央行第二戶限貸、各大銀行申貸趨嚴等措施，更全面打擊投資買盤，加上建商暫緩推案，買氣與供給雙雙退燒，加劇市場寒意。

中南部近年受科技議題帶動買氣沸騰，去年台中、台南及高雄分別都有逾百筆完銷案，不過隨著市場變天、投資客退場，這波多頭氣勢也走到盡頭。

像去年在台中北屯、沙鹿、梧棲等區，皆有雙位數個案順利去化，整體銷售金額突破千億，如今卻呈現無差別衰退，多數區域僅有零星個案去化，且多為小量體大樓、透天案，買氣陷入撞牆期。

591新建案總編輯李忠哲表示，上周央行並未釋出進一步管制，對市場來說無疑是個喘口氣的好消息，只是當前房價回檔幅度有限，且限貸令短期內未有鬆綁跡象，對下半年市場乃至於928檔期，仍是一股沉重壓力，估計價量將持續呈現「動彈不得」。

近兩年六都、新竹完銷案數量變化。資料來源／591新建案
近兩年六都、新竹完銷案數量變化。資料來源／591新建案

買氣 房價

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