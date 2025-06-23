發現薇趨勢／數位主權的省思

丹麥數位事務部近期宣布，將全面棄用微軟產品，轉向Linux與LibreOffice等開源替代方案。這項決策迅速在歐洲科技與政治圈引發關注。部長明言：「數位主權」將是未來四年的核心戰略。哥本哈根與奧胡斯兩大城市也表態跟進，並點名美國總統川普對歐洲的敵意，是推動去美化的原因之一。

歐洲向來走在人文與隱私主權的前線。從GDPR到AI Act，再到對科技巨頭的重罰與稅務追討，幾乎沒有一個地區像歐盟這樣有系統地對抗數位霸權。但當「主權」的戰場延伸到作業系統與文書軟體，值得進一步追問：數位主權的核心究竟是什麼？是介面的控制權，還是內容的敘事權？

從技術面看，棄用Windows和 Microsoft 365是在減少成本與依賴。Windows 10即將退場，微軟雲端訂閱價格節節上漲，讓許多政府機關感到受制於人。但當一個部門要全面遷移到非主流系統，影響的不只是內部運作，更涉及對外協作的相容性。

我們早已習慣.docx、.pptx等格式，也享受USB、Type-C等標準化硬體帶來的便利。這些全球通用的規格，讓數位生活跨越平台與語言。而開源雖自由，卻常缺乏一致性，格式兼容性也低。試想，丹麥一份LibreOffice文件，若他國無法正確開啟，是否會拖慢跨境合作流程？AI模型訓練、資安事件通報、資料互通都可能因此成為數位孤島。

然而，比起工具的主權，內容的主權才更關鍵。這點，美國從未掩飾。

當Netflix把好萊塢搬進全球客廳，漫威英雄成為青少年集體記憶，TikTok上充斥美式幽默與次文化，就連看似無害的佩佩豬，也在幼兒語言學習與家庭價值觀中悄然種下英式文化的種子。一國毋須戰艦導彈，便已滲透他國想像。

文化輸出，是當代最隱形卻有效的權力形式。內容，是資訊的靈魂；工具，只是載體。

若我們把數位主權的焦點放在「不再用微軟」、「改用哪款雲端」，卻忽略了誰在說故事、誰輸出價值觀，便等同於在視覺上打敗美國，卻在語意上臣服。

這也是為什麼各國紛紛強調「文化內容主權」。韓國投入動畫與遊戲，建立本土敘事；日本扶植國產串流平台，打造另類內容生態；法國對Netflix課徵文化稅，強制播放一定比例歐洲製作。真正的獨立，不是不用蘋果、不買華為，而是能否講出自己的故事，並讓世界想聽。

當然，有人會質疑：標準化會不會變成美國化？但標準本意非殖民，而是合作。

Type-C推行，減少充電線混亂，也讓歐盟藉此挑戰蘋果的封閉生態；PDF普及，使各國資料能被跨平台閱讀與保存。這些標準，是全球協作的語言，前提是開放、透明、共議，而非壟斷。

LibreOffice或許是數位主權的一次實驗，但如果僅止於工具更換，未觸及內容生產，那即便政府不再繳微軟授權費，人民仍每日被美式短影音、動畫、敘事占據，主權也只是換個包裝的從屬。

我們談數位主權，不能止於誰家的系統、哪種檔案格式，而是要問：誰定義了「好內容」？誰在塑造下一代的想像？

當歐洲已在討論作業系統與數據控制權，丹麥也勇於實驗工具層級的去美化，我們不禁要問：台灣呢？我們的內容、語言與想像，是不是早已無聲地被他人定義？如果我們既不掌握工具，也不生產敘事，那數位主權的討論，連入口都沒有。

（作者是聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）