智慧經營／采威國際資訊董事長螞蟻雄兵策略 打下江山

采威國際資訊（6868）董事長蕭哲君25年前靠著標會與向父母親借來的共400萬元創業，從30人的公司，到如今近200名員工、手握6,000多家客戶，成為中部資訊服務產業龍頭。蕭哲君的「螞蟻雄兵」策略，可說是帶動采威穩健成長的引擎。

采威國際2022年初登錄興櫃，公司以雲端服務、區塊鏈、資料科技等核心技術，提供企業數位轉型、智慧製造、5G加值應用等服務解決方案。

55年次的蕭哲君，出身於公務員家庭，父親是公務員，五個兄弟妹，有三個是公務員；中興大學應用數學系畢業後，取得交通大學資訊工程碩士學位，進入資策會，由軟體工程師逐步升任專案經理。

後來進入資策會的衍生公司──數位聯合電信，又從第一線的業務做起。業績總是第一名的蕭哲君認為，人際關係互動非常重要，他也藉此認識許多中部傳產企業，進而有了創業念頭，並於2000年正式成立公司。

蕭哲君創業初期，主要為軟體應用服務供應商（ASP），提供軟體開發與租賃服務，這在當時是很新的觀念，卻未受到市場青睞，公司資金很快就燒完了。

改做專案 找到利基

采威連續二年辦理增資1,000萬元，最後蕭哲君請出母親幫忙拿房子貸款，並轉型改做專案（客製化），有一個抓一個，憑藉著技術團隊及個人業務能力，第三年終於讓公司止血，第四年開始賺錢。

在推動專案的過程中，采威從系統、軟體銷售切入，但還是看到客戶需要軟體；2006年采威併購有產品的團隊，接著開始少量客製化，也開始代理軟體，軟硬整合，儘可能滿足一站式服務，也終於找到市場利基。

在雲端服務應用產業，許多資訊公司只要代理大企業產品，就能賺到錢。不過，采威的規模較小，不一定能搶到大品牌客戶，蕭哲君因此轉攻中小企業訂單，採取以量取勝的「螞蟻雄兵」路線來拓展市場。

「我做十家中小企業的單子，加起來可能不輸給一間大品牌客戶。」蕭君哲說，采威如今手握6,000多家客戶，這其中也包括政伸、寶成、智晶、維田、中揚光、友威科、聖暉、映興、帝寶、橋椿等知名大型企業。

采威三年前首開先例，推出「IScloud360」雲端智慧平台，成為全台唯一一家雲端整合一站式服務商。

這個平台就像百貨公司，整合了100項以上的SaaS（Software as a Service，軟體即服務）系統，企業用戶可以依照不同需求，取得各種資源，像是人資、銷售管理、資訊安全、數位辦公、數據應用等。

採訂閱制 訂戶逾千

舉例來說，采威推出智能化減碳預測整合工具，協助企業量測、監控碳足跡，推動產業往淨零轉型邁進；辦公數位化解決方案則可提升客戶的辦公效率，利用大數據分析，降低營運成本。

「SaaS就好像一個個App一樣」，蕭哲君說，采威以訂閱制方式，拿到逾千家企業用戶訂單。

「我是用AI幫你把脈，把完脈之後，就可以告訴你要怎麼做轉型，並提供轉型的路徑與建議」。蕭哲君把雲端智慧平台，定位成一個生態系，流程包含企業健檢、AI診斷輔助分析，以及雲端訂閱解決方案。

對客戶來說，原本買斷的方式，建置成本較高，「現在用訂閱方式，不用付出一大筆費用，也減少後續維運麻煩。」蕭哲君說明，平台能替客戶節省成本，創造更多吸引力。

成立初期，采威以軟體開發為主力，2008年也投資上海、深圳據點，但遇到金融海嘯，這讓蕭哲君意識到，如果所有的營收來源都在企業，大環境變差，就很容易受到影響。

因此，采威開始進入政府、學校系統接標案，像是幫大專院校做校友平台、學生學習歷程等。蕭哲君認為，有企業、政府、學校等多元客戶的組合，可以大幅降低營運面風險，而這些都是帶領采威成長茁壯的螞蟻雄兵。