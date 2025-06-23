商業興觀點／落實永續精神 納入性平思維

當我們談論氣候變遷與永續發展時，「性別」議題往往不在首要討論之列。然而，隨著ESG（環境、社會、治理）風潮興起，性別平等逐漸被視為一項關鍵的社會責任目標，也愈來愈多研究顯示，性別平等對經濟發展有著正面影響。

1979年，聯合國大會通過《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW），1981年正式生效。該公約強調男女應享有平等的經濟、社會、文化、公民和政治權利，各締約國須採取適當的立法與政策來消除性別歧視，並確保女性在教育、就業、保健、家庭、政治等各方面享有與男性同等的機會。CEDAW作為全球婦女權益重要指標，國際上視為消除性別歧視基礎文件。隨著各國將此條款逐步內國法化，其理念也滲透到政策制定與社會思維，進而影響企業永續發展策略。

ESG強調企業在環境（Environmental）、社會（Social）及治理（Governance）三大面向的永續責任，而CEDAW的核心價值在於消除性別歧視、促進平等，這與ESG中的社會責任和公司治理高度契合。例如：

環境(E)：在推動永續發展政策時，納入性別視角，如鼓勵女性參與綠色產業、提供性別友善的技術訓練，避免環境政策對女性造成不平等影響。

社會(S)：提升職場性別平等，確保公平薪資、反性騷擾政策，並推動育嬰友善職場，促進女性在供應鏈及決策層的參與。

治理(G)：增加董事會與高階管理層的性別多元化，確保企業制度符合CEDAW原則，並建立申訴機制及透明的性別指標報告。

我國金管會更是要求上市櫃公司在永續報告書中揭露人權資訊，包括性別平等政策與員工福利，顯示政府對企業在治理結構中落實性別平等的重視。

企業若能將CEDAW的核心價值與ESG策略相結合，不僅能彰顯社會責任，更能提升品牌形象，帶動長期的永續發展。例如，推動女性在永續發展產業中的參與，不僅擴大綠色經濟規模，也能平衡職場性別比例，實現真正的包容與公平。

在全球永續潮流下，性別平等已成為衡量企業是否真正落實社會責任的重要指標之一。未來企業若能透過CEDAW指引，強化內部性別平等，不僅能成為社會典範，更能在永續競爭中取得領先地位。

（作者是商業發展研究院中部辦公室研究員）