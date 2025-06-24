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全球自行車市場 一好兩壞

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球自行車市場，今年一好兩壞。自行車產業統計，美國、歐洲與中國大陸三大市場有不同表現，其中，中國大陸優於預期，美國、歐洲相對疲弱，後市難料。

去年中國大陸表現極度強勁，一般認為今年將較去年衰退，但目前看來仍維持基本量能；歐洲需求還是疲弱，美國更受政策影響。業者認為市場逐漸看到回溫跡象，並因市場庫存水位已低，只能等整體大環境穩定，市場出現新車需求效應，才能真正帶動市場。

業界原先認為今年自行車產業已可恢復正常狀況，但受到美國總統川普的各種政策，造成一般人對於前景的不可預期，整體消費需求受到影響，即使之前自行車產業遭遇到的庫存問題與壞帳問題都獲得解決，業者對於今年的景氣仍不敢樂觀。

在談到景氣看法，以及後市產業發展看法時，巨大一再強調，今年的變數太多，自行車產業本身的問題已經解決，目前存在的是大環境的變數問題。建大輪胎也指出，原本已經看到自行車產業的曙光，但是在川普的關稅與相關政策之下，目前情況仍然不明。

自行車 美國

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