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巨大：已擺脫庫存問題 短期市場仍有逆風

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
巨大董事長劉湧昌。 聯合報系資料照
巨大董事長劉湧昌。 聯合報系資料照

巨大集團董事長劉湧昌昨（23）日表示，自行車產業已擺脫市場庫存問題，但因全球自行車產業變數太多，尤其美國川普的相關政策影響到消費需求，整體市場短期仍處逆風，巨大（9921）將審慎應對，迎接下一個成長期。

巨大昨日召開股東常會，由董事長劉湧昌主持。他表示，巨大集團已深耕全球市場多年，透過多元化的製造基地布局，將能展現相較同業更強的彈性與韌性。

巨大昨股東會通過配發現金股利2.2元。2024年全年合併營收新台幣712.8億元，稅後純益12.6億元，每股稅後純益（EPS）3.22元。

劉湧昌指出，全球局勢多變，目前市場充滿不確定性，雖然已擺脫前兩年庫存的壓力，消費需求尚待恢復，整體市場短期仍處逆風。但是巨大集團已深耕全球市場多年，透過多元化的製造基地布局，展現相較同業更強的彈性與韌性。巨大將持續謹慎應對、穩健前行，專注做好每一件事，迎接下一個成長期。

巨大執行長劉素娟分析整體市場表現指出，全球自行車市場已逐漸回穩，像英國市場就表現很好，雖整體歐美市場需求仍顯疲弱，但已逐漸見到回溫趨勢，市場對新車款的推出充滿期待。

中國市場騎車風氣依然熱絡，相較於過去爆發式的成長，雖銷售力道暫緩，但仍會維持基本的量能。放眼未來，自行車仍是發展綠色交通的最佳解方，相信持續推出創新產品、精進技術與高品質的服務，還是能為集團帶來中長期的成長。

巨大集團今年前五個月營收新台幣276.47億元，較去年同期減少8%。代工業務因客戶訂單調整，出貨較去年同期增加。

自行車 庫存 台幣

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