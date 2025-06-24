失智症療程來了 一次上看150萬

台大醫院前院長林芳郁日前傳出五年前罹患失智症，引起外界高度關注。亞東醫院昨（23）日起將率全國之先，施打美國禮來藥廠研發的早期阿茲海默症新藥「欣智樂」，據悉一次療程上看150萬元，另有一款美日合作開發的新藥「樂意保」也已引進台灣。

根據統計，全球失智症藥物市場正快速增長，預計到2030年將達到515億美元。 疾管局前局長、美力齡生醫創辦人蘇益仁表示，目前已上市的失智新藥功效仍有待加強且藥價昂貴，該領域為新藍海，值得產業界一起努力。

蘇益仁表示，市場期待有新的口服小分子且具多重標靶作用的藥物可以上市，這也是台灣生技業者可以繼續努力的地方。

行政院會日前拍板「長照3.0」政策將在明年元旦上路，值得重視的是，「長照3.0」將新增服務對象包括50歲以下年輕型失智症者，顯見失智症已是全民刻不容緩需要面對的重大疾病。

健保署長石崇良近日指出，目前國內已經核可的失智症的兩款新藥，其中一款已經提出健保申請。