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企業研發失智症新藥 帶勁

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台灣進入失智症治療新時代，國內多家企業集團包括統一、東元、佳世達、旭富、盛弘等公司已鴨子划水，相繼投入失智症新藥、檢測市場開發。記者林俊良／攝影
台灣進入失智症治療新時代，國內多家企業集團包括統一、東元、佳世達、旭富、盛弘等公司已鴨子划水，相繼投入失智症新藥、檢測市場開發。記者林俊良／攝影

台灣進入失智症治療新時代，國內多家企業集團包括統一（1216）、東元、佳世達、旭富、盛弘等公司已鴨子划水，相繼投入失智症新藥、檢測市場開發，其中，統一集團加速衝鋒，率先報捷。

台大醫院前院長林芳郁罹患失智症引發社會轟動，全球唯二的失智症新藥也自本周起正式為國人提供治療，統一集團轉投資的新藥公司美力齡生醫昨（23）日宣布，該公司開發的阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD）新藥TML-6，美國食品藥物管理局（FDA）已在今年5月核准TML-6二期臨床，將於2026年首季在美國、瑞典、台灣等19個醫療機構執行210例受試者12個月的二期臨床試驗。

美力齡是由前疾管理局局長蘇益仁、與其研究團隊經國科會價創計畫資助於2018年10月成立的公司，主要股東為統一集團。蘇益仁表示，TML-6於去年6月通過美國FDA新藥臨床試驗IND核可後，在美國執行一期臨床試驗，目前已取得藥物安全性及藥物動力學的試驗結果將在近期公布。

蘇益仁強調，這次臨床試驗是採用血液生物標記當功效指標，TML-6也是作用在AD新世代機制-細胞自噬溶酶體（autolysosome）路徑的全球首款新藥，是台灣新藥邁向國際的重要指標。

東元集團轉投資的新旭生技也將在25日召開記者會，發表失智症早期檢測顯影劑APN-1607，將向衛福部食藥署申請上市。APN-1607已在全球進行逾4,600人研究者發起的臨床試驗（Investigator-Initiated Trial,IIT），中國大陸230人的三期臨床已收案完成，新旭生技的股東除了東元集團之外，最主要股東包括台安生技、日本大和生技創投。

安立璽榮公司日前也宣布，完成pre-B／B輪10億元募資，吸引安富資本、台安生技、佳世達集團，和國際資金樂天集團（Lotte Holdings）。安立璽榮其中一項治療AD的藥物Enrupatinib目前正在台灣進行二期臨床，這項藥物更獲得美國阿茲海默症協會180萬美元的研發經費支持。

原料藥廠旭富更在2022年11月宣布，新加坡製藥公司TauRx開發的AD口服新藥雖然尚未上市，旭富為該新藥獨家原料藥供應商；盛弘醫藥也在2023年9月宣布，投資2,002萬元認購醫學影像AI公司上頂醫學影像科技，取得上頂約9.71％股權，並取得一席董事，上頂的「腦神經年齡評估檢測」可用來預測罹患失智症的風險。

美國 生技 失智症

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