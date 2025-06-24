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味全董事長 徐文芳接任

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
味全新任董事長徐文芳。聯合報系資料照
味全新任董事長徐文芳。聯合報系資料照

味全（1201）昨（23）日舉行股東會並進行改選，新一屆董事會成員全部是專業經理人，董事會推選徐文芳接任董事長；另選出滕以勇出任總經理暨執行長。

徐文芳過去為共享棒球暨味全龍球團董事長。滕以勇之前為味全副執行長兼大陸事業主管。副董事長由林建宏擔任，他曾任味全總經理暨執行長。

新團隊將延續既有改革基礎，承接價值鏈轉型工程，持續推進企業治理與市場成長策略，開啟下一階段的營運藍圖。

本屆董事名單為康清二席，代表人徐文芳、簡倍祥；康勝代表人林建宏及張瑞昌；自然人薛光奇；聚慶投資代表人謝孟璋；三席獨立董事分別為李治平、賴清跑及鍾美玉。

展望未來，味全將持續深化「深耕台灣、發展大陸、放眼國際」三大策略主軸，推動產業共好、簡單配方、環境友善與人才培育，持續擴展企業影響力，實踐社會共好與永續經營的企業使命。

因應市場變局與組織升級需求，味全啟動以「六大方向」為核心的轉型工程，包括：大原料、大單品、大通路、調結構、強組織與建模式，強化價值鏈競爭力。

台灣事業將從通路大客戶精耕與新通路、會員開發布建、聚焦重點品類與核心品牌經營、創造品質與成本核心競爭優勢、建構系統化與效益化的運營模式、組織關鍵人才與專家培育養成。

大陸事業聚焦大客戶精耕與網點擴張、聚焦果汁與乳品大單品、資源整合提昇成本競爭力、提升供應鏈生產與物流綜效、關鍵人才與專家培育與提升運營系統效益，以面對嚴峻的市場競爭與挑戰。

董事長 總經理 味全

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