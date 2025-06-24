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卜蜂肉品出貨星國 報捷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

卜蜂（1215）昨（23）日舉行法說會，董事長鄭武樾宣布好消息，上月新加坡官方派代表來查驗廠，已經通過相關審核，預計未來出貨將以肉類食品加工品為主，今年底開始對新加坡出貨肉類加工品產品。

鄭武樾表示，台灣沒有非洲豬瘟、口蹄疫，台灣豬品質在國際上有名，新加坡官方已前來台灣查廠，未來新加坡業者就可以開始進口卜蜂的肉類產品，初期將以高品質肉類加工產品為主；未來也期望能出口至日本，現階段還待台灣政府與日本政策溝通。

卜蜂副總裁暨發言人劉明哲分析，肉類產品第2季是傳統淡季，進入第3季開始步入旺季，中元節過後，緊接著又有中秋節，第4季則是進入冬季進補、尾牙等傳統旺季，豬肉價格維持在每公斤95元，雞肉價格穩健持平，以兩大肉品價格變化來看，卜蜂今年的營運就是一個好消息。

日本 新加坡 卜蜂

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