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好食好事加速器 助產業轉型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
好食好事跨海邀請美國創業教育首府教授文森·奧涅瑪來台公開國際策略心法。好食好事基金會／提供
好食好事跨海邀請美國創業教育首府教授文森·奧涅瑪來台公開國際策略心法。好食好事基金會／提供

面對AI浪潮與全球政經動盪時代，企業如何打造具有韌性的營收體質、深化策略判斷力，成為產業轉型的關鍵課題。好食好事加速器將於7月1日在台北文創大樓舉辦「Growth Strategy Bootcamp 國際成長策略實戰營」，邀請美國知名創業教育學府的教授文森·奧涅瑪（Vincent Onyemah）來台公開國際策略心法。

奧涅瑪是全球創業教育領導學府美國百森商學院（Babson College）行銷與銷售學主任，此次實地示範其具國際影響力的「營收樹（Revenue Tree）」營收策略工具，協助企業系統性拆解營收脆弱點，建構跨境成長藍圖。

這場盛會由好食好事加速器主辦，經濟部中小及新創企業署指導，並獲味全（1201）、扶田資本、大拙匠人食品等支持。內容涵蓋營收脆弱度診斷、銷售系統自評、系統設計與策略收斂。活動將採小班制互動形式，奧涅瑪親自回饋現場團隊經營痛點，協助參與者優化成長方向。

奧涅瑪曾為世界銀行、國際金融公司（IFC）、Novartis、摩根大通、Santander等跨國企業提供策略諮詢，並於超過400家企業實際驗證「Revenue Tree」應用。其方法強調銷售架構與營收設計的整合性，具高度延展性與實戰價值。

頂新和德基金捐助人代表魏應充為培育青年人才，2017年捐助成立好食好事基金會。其中「加速器計畫」帶領台灣新創與中小企業提升產業競爭力。好食好事基金會執行長林薇真表示，台灣企業雖具備技術與產品實力，但在進軍國際市場時，常缺乏一套能拆解現況、盤點成長資源並快速聚焦的策略方法。實戰營希望成為企業成長路上的轉捩點，讓國際策略工具與在地需求對話，陪伴企業找到下一步的策略判斷與行動方案。

根據經濟部《2024年中小企業白皮書》，台灣中小企業高達167.4萬家，占整體企業99%，創造超過九成就業與28兆元銷售額；2024年前10月出口金額達3,904.2億美元。

面對全球供應鏈重組、貿易政策變動與產業升級壓力，營收系統的結構性強化已成為刻不容緩的課題。

營收 中小企業

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