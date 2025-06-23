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國產掌握台積電嘉科建廠商機 嘉太廠躋身年度出貨王

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
伺服器機殼大廠勤誠興業，堪稱台商回流指標大廠。圖／國產提供
伺服器機殼大廠勤誠興業，堪稱台商回流指標大廠。圖／國產提供

國產（2504）23日表示，旗下嘉太廠受惠於嘉義科學園區、馬稠後產業園區、大埔美精密機械園區等利多加持，尤其掌握台積電（2330）先進封測廠的建廠商機，每月產能達5萬立方米，榮登集團年度出貨王。

因應全球AI需求旺盛，台積電持續擴大在台灣先進封裝布局，目前在嘉義科學園區的2座CoWoS先進封裝廠日夜趕工，其中P1廠預計今年第3季完工裝機，P2廠於2026年完工裝機，2028年2座廠都能開始量產。

台積電在嘉科園區興建2座CoWoS先進封裝廠，因應高科技大廠產業布局需求，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫，加上馬稠後二期廠商進駐帶動就業人口，未來半導體園區帶動的群聚效應，都讓嘉義加速脫胎換骨，成為大南方科技廊帶新矽谷。

國產嘉太廠廠長吳宗勳表示，嘉太廠位於嘉義縣太保市，往東可與嘉義廠協同作業，往北可與斗南廠相互支援，由於鄰近嘉義科學園區與馬稠後產業園區，充分掌握科技建廠商機，目前混凝土供應占比，廠房55%，房建45%。

尤其台積電在嘉科園區的2座CoWoS先進封裝廠，位在太保市西側，靠近朴子交界處，國產嘉太廠占地利之便，扮演主力供應的角色，2座封測廠混凝土需求約80萬立方米，等同4座台北101。

過去一年日夜趕工，光是台積電封測廠的混凝土出貨量，每月就有3萬立方米，年底進行基礎建設澆築時，更高達6萬立方米，受惠於台積電的龐大訂單挹注，加上熱絡房市支撐，嘉太廠平均每月出貨量達5萬立方米，榮登集團年度出貨王。

目前，台積電先進封裝廠正如火如荼興建，其中P1廠已完成一半的結構體，P2廠正在進行基礎建設；業界傳聞，P1廠第3季完工裝機後，將導入WMCM(多晶片模組)封裝技術，並在第4季建置mini line，讓該技術在嘉義實現量產，且為專廠專用，預計2026年即可上陣。

由於國產嘉太廠具有科技行控的大量澆築高供應力，過去光是馬稠後一期，就供應了松川精密（7788）、大成（1210）、大瓏企業、勤誠（8210）等指標大廠。

而鄰近的馬稠後二期，也是南台灣半導體供應鏈的重要據點，國產嘉太廠供應寶豐電機、益材科技、正新鋁業、萬士益冷氣等指標大廠。

其中，碳纖維複合材料大廠益材科技，預計投資4億元興建航太廠房，導入智慧機器設備，目前正在興建中；台灣空調大廠萬士益冷氣也在馬稠後設立新廠，將結合生產線及銷售服務據點，大幅提升產能及生產效率，創造更高年產量，預計2026年下半年完工。

至於大埔美精密機械園區，嘉太廠也供應了上銀科技廠房、台灣佳能、佐登妮絲等大廠，其中具有超美歐風建築的佐登妮絲城堡，占地1.5萬坪，混凝土需求3萬立方米，堪稱是亞太最大的美容生技園區，已成為人氣觀光景點。

近期則供應二期園區程泰（1583）集團的程泰機械、亞崴（1530）及弘聚精機等新建廠辦，含設備共投入20億元，進行二期廠房的興建工程，總樓地板面積約7,700坪，將打造工具機生產聚落。

在科技建廠帶動下，嘉義房市急起直追，尤其嘉義高鐵特區周邊，因為有華泰名品城進駐，使得區域房市備受矚目。

其中清景麟建築團隊推出的「高鐵科技城」，位於高鐵第一排，基地總共4,731坪，社區645戶，堪稱在地重磅造鎮計畫，混凝土需求8萬立方米，由國產嘉太廠等廠商共送。另外，鄰近故宮南院的崑庭建設太保建案目前已嶄新完工，也是國產嘉太廠供應的指標建案。

湖子內重劃區也是房市一級戰區，嘉太廠近期供應了「湖美山河」、「拾境」、「尊丞馥寓」、「天晴21」等指標建案。

在科技擴廠外溢效應下，周邊的朴子、水上、民雄等蛋白區房市也熱絡起來，國產嘉太廠供應了朴子的「寶格好囍市」、「仰望」，水上的「東唐漾」、「隱禾沅」、「六禾日常」，民雄的「領袖」、「寶格雙星」、「知築3」等指標建案。

超美歐風建築的佐登妮絲城堡占地1.5萬坪，堪稱是亞太最大的美容生技園區。國產提供
超美歐風建築的佐登妮絲城堡占地1.5萬坪，堪稱是亞太最大的美容生技園區。國產提供
「高鐵科技城」位於嘉義高鐵第一排，堪稱在地重磅造鎮計畫。國產提供
「高鐵科技城」位於嘉義高鐵第一排，堪稱在地重磅造鎮計畫。國產提供
台積電在嘉科園區的2座CoWoS先進封裝廠，由國產嘉太廠主力供應混凝土。國產提供
台積電在嘉科園區的2座CoWoS先進封裝廠，由國產嘉太廠主力供應混凝土。國產提供
鄰近故宮南院的崑庭建設太保建案目前已嶄新完工。國產提供
鄰近故宮南院的崑庭建設太保建案目前已嶄新完工。國產提供

台積電

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