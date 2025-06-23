台中市府拿出壓箱寶 3.7萬坪「最後鑽石地」26日標售

台中市政府拿出壓箱寶！總標售金額達518億元的台中水湳區段徵收配餘地標售案，將於本月26日登場。土地仲介業者指出，台中大巨蛋選址水湳消息一出，無論地主或買方的詢問度明顯增加二至三成，業界預期，可望衝高標脫率。

此次市府釋出16筆有「台中最後鑽石地」之稱的水湳經貿園區土地，總面積超過3.7萬坪，其中包含唯一僅剩的公園第一排文商一用地，以及緊鄰未來台中大巨蛋的完整街廓，稀有性與發展前景，讓標售案備受市場關注。

春耕不動產總經理張維良指出，此次標售，不僅牽動台中房地產市場走勢，更有機會成為房市破冰的風向指標。

張維良表示，受到央行限貸令與美國關稅風暴影響，不動產市場瀰漫觀望氣氛，部分開發商選擇放緩推案計畫以過渡市場悲觀氛圍。

不過，根據過往經驗，上市櫃建商或全國性大型地產商在市場逆風時，補進土地庫存的案例很多，加上此次標售案釋出物件相當難得，在預期競爭對手減少的情況下，不排除出現突襲式得標、「低頭撿鑽石」的情況。

根據市府公告資料，此次配餘地標售共17筆土地，除一筆太平區豐中段的宗教專用地之外，其餘16筆全數位於水湳經貿園區的文商段、逢大段、創研段等區。

其中，標號第11號的文商50地號面對中央公園第一排，屬於容積500%的文商一用地，標售底單價每坪305.1萬元，底價14.49億元，為單價最高地塊，「高綠覆、高容積、高單價」的三高特性，使其成為矚目焦點。

張維良進一步分析，水湳中央公園第一排的文商一用地僅13塊，而文商50地號為中央公園首排僅存的「最後壓箱寶」，其餘12塊已被興富發（2542）、寶輝、富華創新、長慶、鼎邦等開發商搶先卡位。

其中，文商47地號在今年2月間以單價約368萬元標脫；而文商11地號在2023年由潤隆（1808）以單價331.5萬元取得，文商50地號有望在比價效應下，接棒補位標出。

另一方面，台中大巨蛋落腳水湳，無疑為當地房市再添柴火。而此次標售案中的逢大段21、22地號，距離外界推測的台中大巨蛋預定地相當近，兩筆土地總價落在18億至38億元間。

由於其所屬的創研二土地使用分區，可開發住宅、商務住宅、學前教育、社區遊憩、醫療保健、社會福利、辦公室事務所及工商服務業等，在高門檻土地成本的條件下，市場預期將篩選出財力、規劃能力兼具的開發單位出手競標。

春耕不動產水湳經貿店店長潘裕誠補充指出，台中大巨蛋選址水湳的消息一出，無論地主或買方的詢問度明顯增加二至三成；包括水湳外圍的西屯零星地塊，也因外溢效應而詢問熱度倍增。

其中，部分開發商看準水湳多項重大建設將在三年內陸續完工，屆時建設到位、機能完善的環境將進一步吸引人口移入，帶動置產需求，因此趁市場尚在醞釀期積極布局、儲備土地庫存。