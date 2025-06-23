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順億總裁林文村領航地方產業升級 中正大學授名譽博士

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
順億關係企業總裁林文村(左)獲中正大學校長蔡少正頒授名譽管理學博士證書。圖／義雲會提供
順億關係企業總裁林文村(左)獲中正大學校長蔡少正頒授名譽管理學博士證書。圖／義雲會提供

中正大學23日舉行名譽博士學位頒授典禮，授予順億關係企業總裁，也是義雲會、嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會創辦人林文村「管理學名譽博士」榮銜，以肯定其在企業經營、社會關懷及跨域合作等多方面的卓越表現與深遠影響。

林文村致力於企業穩健經營與創新管理，成功帶領順億關係企業成為業界具影響力的代表。其經營理念強調誠信、效率與人本價值，並善用現代管理策略推動企業升級轉型，在瞬息萬變的產業環境中，持續創造競爭優勢。

林文村長年深耕雲嘉地區，憑藉其卓越的企業領導力與遠見，於2020年底發起籌組「義雲會」，並於2022年正式成立，凝聚超過60家地方指標性企業，包括上市、上櫃及優質企業主，組成聯誼會，推動「分享(Share)、綜效(Synergy)、影響力(Strength)」的3S理念。

義雲會不僅促進產業合作與創新鏈結，更積極投入醫療捐助與公益行動，展現企業家的使命感與關懷弱勢的情操。

此外，林文村深知企業間團結合作的重要性，2020年接任民雄工業區聯誼會主委，於2021年積極號召並凝聚各方力量，促成嘉義民雄工業區聯誼會與頭橋工業區聯誼會順利轉型，共同成立「嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會」。

民雄與頭橋工業區作為嘉義重要的產業聚落，匯聚了眾多深耕在地的製造業隱形冠軍。廠協會的成立不僅凝聚了產業能量，也為地方產業注入嶄新動能，進一步促進廠商間的資源整合與共同成長。

做為中華民國義雲會創會會長，林文村以身作則，積極推動義行文化，號召社會各界參與公益，落實「行義濟世」的精神。並擔任嘉義地檢署犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員，致力於被害人關懷、輔導與支持工作，讓社會更加溫暖且具安全感。

另外，林文村還獲選為嘉義市81年孝行楷模，展現其以孝親、敦倫重道為本的價值觀，並激勵著更多人追求良善。

「林文村總裁不僅是卓越的企業領袖，更是具備深厚人文情懷與社會責任感的典範。」中正大學校長蔡少正說，林文村籌組義雲會，把雲嘉地區的產業界團結起來，帶動地方產業升級與創新轉型。

除了推動產業升級，林文村更以實際行動關懷醫療、扶助弱勢、支持教育。他帶領義雲會會員響應公益捐款，投入在地醫療建設；同時促進產學合作，關心青年世代的扎根與成長，展現出企業家深具的公共參與精神與人本關懷，成為社會學習的標竿。

林文村感性地說，自己一路走來始終秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，今日能獲頒名譽博士，既是榮耀，更是責任。他期盼未來能持續透過產學合作與社會參與，貢獻更多正向力量，回饋社會。

中正大學《名譽博士學位授予辦法》規定，為表彰在學術或專業上特殊成就，對文化、社會服務或世界和平，以及對學校有特別重大貢獻者，得為中正大學名譽博士學位候選人。

中正大學藉由名譽博士制度，彰顯實踐知識、關懷社會的核心價值，並體現學術界對實務智慧與公共參與的重要性，期盼藉此鼓舞更多企業與專業人士投身公共事務，攜手共創永續與共榮的未來。

義雲會創會長林文村獲中正大學頒授名譽管理學博士後與義雲會部分成員合照。圖／義雲會提供
義雲會創會長林文村獲中正大學頒授名譽管理學博士後與義雲會部分成員合照。圖／義雲會提供

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