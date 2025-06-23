順億總裁林文村領航地方產業升級 中正大學授名譽博士

中正大學23日舉行名譽博士學位頒授典禮，授予順億關係企業總裁，也是義雲會、嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會創辦人林文村「管理學名譽博士」榮銜，以肯定其在企業經營、社會關懷及跨域合作等多方面的卓越表現與深遠影響。

林文村致力於企業穩健經營與創新管理，成功帶領順億關係企業成為業界具影響力的代表。其經營理念強調誠信、效率與人本價值，並善用現代管理策略推動企業升級轉型，在瞬息萬變的產業環境中，持續創造競爭優勢。

林文村長年深耕雲嘉地區，憑藉其卓越的企業領導力與遠見，於2020年底發起籌組「義雲會」，並於2022年正式成立，凝聚超過60家地方指標性企業，包括上市、上櫃及優質企業主，組成聯誼會，推動「分享(Share)、綜效(Synergy)、影響力(Strength)」的3S理念。

義雲會不僅促進產業合作與創新鏈結，更積極投入醫療捐助與公益行動，展現企業家的使命感與關懷弱勢的情操。

此外，林文村深知企業間團結合作的重要性，2020年接任民雄工業區聯誼會主委，於2021年積極號召並凝聚各方力量，促成嘉義民雄工業區聯誼會與頭橋工業區聯誼會順利轉型，共同成立「嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會」。

民雄與頭橋工業區作為嘉義重要的產業聚落，匯聚了眾多深耕在地的製造業隱形冠軍。廠協會的成立不僅凝聚了產業能量，也為地方產業注入嶄新動能，進一步促進廠商間的資源整合與共同成長。

做為中華民國義雲會創會會長，林文村以身作則，積極推動義行文化，號召社會各界參與公益，落實「行義濟世」的精神。並擔任嘉義地檢署犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員，致力於被害人關懷、輔導與支持工作，讓社會更加溫暖且具安全感。

另外，林文村還獲選為嘉義市81年孝行楷模，展現其以孝親、敦倫重道為本的價值觀，並激勵著更多人追求良善。

「林文村總裁不僅是卓越的企業領袖，更是具備深厚人文情懷與社會責任感的典範。」中正大學校長蔡少正說，林文村籌組義雲會，把雲嘉地區的產業界團結起來，帶動地方產業升級與創新轉型。

除了推動產業升級，林文村更以實際行動關懷醫療、扶助弱勢、支持教育。他帶領義雲會會員響應公益捐款，投入在地醫療建設；同時促進產學合作，關心青年世代的扎根與成長，展現出企業家深具的公共參與精神與人本關懷，成為社會學習的標竿。

林文村感性地說，自己一路走來始終秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，今日能獲頒名譽博士，既是榮耀，更是責任。他期盼未來能持續透過產學合作與社會參與，貢獻更多正向力量，回饋社會。

中正大學《名譽博士學位授予辦法》規定，為表彰在學術或專業上特殊成就，對文化、社會服務或世界和平，以及對學校有特別重大貢獻者，得為中正大學名譽博士學位候選人。