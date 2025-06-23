土銀再度標售大安區豪宅3戶 最低底價1.35億元

土地銀行於6月23日至今年7月16日再度公告標售台北市大安區「吉美大安花園」3戶物件，每戶底價約1.35億元至1.43億元，坪數約80至89坪，皆有附屬車位，預計今年7月16日開標。近一年已標脫3戶，溢價率約0.01％至0.18%，顯見蛋黃區房市價格仍穩定。

土地銀行長年耕耘都市更新、危老重建案件，截至去年底，土銀都更與危老融資核准額度合計突破2,700億元，居公股行庫之翹首，且運用自有土地參與都更，獲得分回物件。

以近年都更案為例，「吉美大安花園」堪稱指標性案件之一，土銀以自有土地參與都更分回6戶，近一年已標脫3戶，標脫價格落在1億4,428萬元至1億5,253萬元，相較底價，溢價率約0.01％至0.18%，顯見蛋黃區房市仍有買氣支撐，呈現溫和穩健態勢。

本次土銀以吉美大安花園剩下3戶再度公開標售，分別為該建案82號7樓、7樓之1及80號11樓，每戶總價約1億3,521萬元至1億4,377萬元、坪數約80至89坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約157萬元至159.5萬元。

土地銀行指出，吉美大安花園最大優勢在交通位置，左擁大安森林公園，右抱信義計畫區，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，囊括商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

以外部建材而言，吉美大安花園住宅大樓地上21層、地下4層，採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

觀察內部配置，吉美大安花園大樓共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的氣派。