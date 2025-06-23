地方百貨轉型背水一戰 這家百貨用餐飲與潮牌改變命運

川普政府的關稅政策為全球經濟投下陰影，國內經濟成長率雖表現不俗，主要是受惠於出口表現，民間消費則動能減緩；地區性百貨業者面臨連鎖百貨強勢競爭，若非土地自有，減少租金成本，很難競爭，因此積極轉型，才能在大者恆大的競爭中找到生存空間。

傳統百貨的經營模式，一樓化妝品、二三樓男女服飾、上樓層家電與餐飲，已難以吸引新世代消費者。尤其是面對來勢洶洶的大型連鎖購物中心與Outlet競爭，若非自有土地、能有效控管租金成本，在營運上往往難以為繼。

以桃園在地百貨統領廣場為例，為了迎合年輕世代消費習慣，業者近年積極轉型。一樓不再販售化妝品，而是導入Nike大型概念店、潮流服飾與運動品牌，強化與年輕族群的連結。同時擴大餐飲比重，目前5至8樓全數為大型餐飲品牌進駐，包括海底撈、橫濱牛排等知名連鎖餐廳。9樓以上則設有電影院與遊樂場，形塑多元娛樂生活場域，朝向複合式商場轉型。

此外，統領廣場也引進堂吉訶德與誠品書店等，藉此提升來客數與停留時間。業者指出，目前餐飲在整體營業額中的占比已達三分之一，未來將持續強化此一布局。

百貨業者統領（2910）將於6月26日舉行股東常會；業者表示，百貨業面臨的挑戰，不僅台灣如此，日本也有相似的情況。儘管東京、大阪等大城市仍有大型百貨林立，但不少地方城市如廣島、長崎的百貨業者，也正在經歷經營轉型的壓力。許多在地百貨因站前地段優勢而仍保有競爭力，但同樣面對客層老化、消費轉向網購與餐飲的趨勢。日本百貨也紛紛導入在地品牌、生活選物與複合式空間，力求留住人潮。