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慧洋競爭力報喜 旗下NK船級船突破100艘

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
慧洋-KY慶祝旗下日本海事協會（ClassNK）船級突破100艘紀念派對。業者提供
慧洋-KY慶祝旗下日本海事協會（ClassNK）船級突破100艘紀念派對。業者提供

慧洋-KY（2637）23日宣布，旗下有100艘船入級NK，日本海事協會（ClassNK）目前是全世界第二大的船級協會，慧洋-KY成為亞洲散裝船入級最多的散裝船公司。將全面提升散裝船的租金價格，慧洋-KY業績跟著看俏。

慧洋-KY表示，近期散裝船的價格受到各種地緣政治問題干擾，再加上俄烏戰爭未停火，現在又有以伊衝突開打；大家都是期待和平到來，潛藏災後重建需求一直存在，而且隨著時間拉長，需要的物資會比原預期還多，下半年運價上漲可期。

慧洋海運集團近日為慶祝旗下取得日本海事協會（ClassNK）船級認證的船舶數量突破100艘，日前於澎湖的「百世多麗飯店（Pescadores Hotel）」盛大舉辦紀念派對；日本海事協會（ClassNK）菅會長、慧洋-KY集團董事長藍俊昇等高階經營團隊、澎湖縣議會相關貴賓等超過 200 人共襄盛舉。

藍俊昇表示，慧洋海運集團自 1999 年由藍董事長創立，從一艘雙層甲板船起步，至今已成長為擁有超過 700 萬載重噸（DWT）、亞洲規模最大的乾散貨船東之一。此次於澎湖舉辦紀念活動，展現對 NK 專業性與可信賴性的高度肯定，與 ClassNK 的合作關係日益深化，目前已有超過 100 艘船舶取得該協會的船級認證。

派對現場，ClassNK 特別贈送「絆」字書法作品作為紀念，慧洋海運集團則回贈一件珍貴的魚形擺飾。ClassNK 表示，「100 艘的里程碑象徵著雙方的深厚信任，更是邁向未來的新起點」，並強調未來將持續與慧洋海運集團共同面對產業脫碳化等課題。

董事長 散裝船 慧洋

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