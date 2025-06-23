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路易莎旗下吃到飽品牌青焰 插旗「麗寶樂園渡假區」二飯店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢表示，強強聯手拓展餐飲市場版圖是路易莎未來發展的策略，看好觀光熱點與大型旅宿帶來的高流量與多元客群。業者/提供
路易莎董事長黃銘賢表示，強強聯手拓展餐飲市場版圖是路易莎未來發展的策略，看好觀光熱點與大型旅宿帶來的高流量與多元客群。業者/提供

路易莎咖啡（2758）23日宣布插旗全台最大的台中「麗寶樂園渡假區」，旗下品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐進駐麗寶福容大飯店及賽車主題旅店，路易莎董事長黃銘賢表示，強強聯手拓展餐飲市場版圖是路易莎未來發展的策略，看好觀光熱點與大型旅宿帶來的高流量與多元客群。

路易莎此次攜手本地最大連鎖飯店品牌福容飯店集團，結合麗寶園區內遊樂、購物與住宿等休閒機能，打造具度假氛圍的餐飲體驗，有望成為台中地區聚餐與日常消費的新據點，帶動區域型餐飲需求升級。

路易莎表示，對「青焰炭火熟成牛排」進駐台中麗寶樂園福容大飯店深具信心，規劃涵蓋早、中、晚餐的全時段餐飲服務，滿足不同客群需求。同時提供賽車主題旅店早餐，並且規劃主題、慶功派對等。台中麗寶集結水陸雙主題樂園、OUTLET、國際賽車場，並鄰近台中科學園區，被視為中台灣最具指標性的觀光與休閒據點，將為品牌帶來穩定客流與高消費動能。

路易莎表示，「青焰炭火熟成牛排」目前全台已有4間門市，首波合作對象包括國際凱悅集團結盟的新莊嘉軒酒店與新竹伊普索凱悅尚選酒店，另與法國羅浮宮酒店集團結盟的金鬱金香國際酒店合作設立苗栗門市。預計今年底前將於台北市中心與知名飯店合作增設新門市，並同步籌備南部與東部據點，加速完成全台布局目標。

麗寶樂園 餐飲 觀光

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