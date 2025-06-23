momo購物網統計：行李箱熱銷月增23% 更重視功能導向

暑假出國潮點燃行李箱商機，富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，行李箱熱銷，月增23%，公布三個採購趨勢，包括前開式、靜音輪、中尺寸。

momo引述交通部觀光署統計，2025年上半年國人出國人次已達438萬，年增28%。momo購物網觀察到，近一個月「行李箱」搜尋量突破14萬次，銷售受暑假效應帶動月增23%。今年消費者選購行李箱不僅重視外型或價格，更重視解決容量不足、輪子卡頓、托運損壞等實際痛點，市場進入「功能導向」理性選購新時代。

momo指出，社群上最常見的行李箱抱怨，包括容量不足、托運易損壞、輪子卡頓、行李錯拿或遺失、超重罰款等問題，讓消費者選購時更趨理性，轉向「功能至上」。momo觀察，今年市場形成三大選購新趨勢，其中「前開式設計」熱賣風潮從去年延燒至今持續熱賣，結合多項「微升級」功能，成為旅人首選。

另外，具備「機場靜音輪」高階行李箱降低拖行阻力與噪音，長時間移動也不卡頓或卡手。以及隨著夏季出遊衣物輕便、行程縮短，24～26吋中型行李箱買氣正快速攀升，成為自由行族與輕旅行的首選。