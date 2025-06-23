環團指麥寮海水淡化廠興建拖延 台塑企業提四點回應

環保團體23日指控台塑六輕數度拖延啟用海淡廠，台塑企業同一天下午回應，針對環團指控麥寮海水淡化廠興建拖延一事，提出四點據實說明如下：

一、台塑企業為補充枯水期供應六輕工業園區不足345,495噸/日時之自籌替代水源，並響應政府多元水源開發政策，因此以循環經濟概念取用電廠之溫排水為水源，規畫由台塑石化公司興建麥寮海水淡化廠。

二、其實台塑企業十分積極在推動節水及水源替代方案，主要透過製程用水減量、節水管理措施、降低蒸發損失及廢水回收再利用等，降低對地面水資源的依賴，在同仁的努力下，台塑企業麥寮園區日產量雖增加，但用水量卻逐年降低，至2024年已投入14億元完成30套水回收再利用設施，每日平均用水量由2007年30.6萬噸降至2024年18.6萬噸，平均年降幅22%，每一滴水使用12.9次。

三、台塑石化公司規畫興建麥寮海水淡化廠，原預估經費54億元，惟興建期間遭遇新冠疫情、全球貨運塞港、以哈戰爭等不可抗力因素，迄今已投入逾68億元經費，興建期程延後並非台塑石化公司所能掌握，而且海淡廠延後完成也沒有產生環境污染，根本不構成開立罰單處分的要件。

四、尤其海淡廠屬高用電、高排碳製程，生產1噸海淡水要用4.2度電，排碳量達3.334 kgCO2/噸，遠高於工業水排碳量0.175 kgCO2/噸，海淡水排碳量是工業水的19倍，依麥寮海淡廠環評要求最少年產1,700萬噸，每年排碳量達5.7萬噸，除不利於氣候環境外，也加重整體電力負荷，再加上近年來國內亦未發生缺水現象，因此海淡廠應該作為枯水期或缺水期間的補充用水。

不過近年來因氣候變遷導致極端氣象頻繁發生，不能排除我國未來可能遭遇嚴重缺水情形，台塑企業將依規畫期程於2025年9月30日前完成麥寮海水淡化廠的興建及試車工作開始營運，俾作為缺水時期的補充用水。