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新竹巨城旅館棟多年未啟用 SOGO董事長黃晴雯親揭原因

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，旅館棟之所以多年未啟用，關鍵在於必須找到真正契合的新竹市場與百貨經營理念的品牌。記者嚴雅芳／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，旅館棟之所以多年未啟用，關鍵在於必須找到真正契合的新竹市場與百貨經營理念的品牌。記者嚴雅芳／攝影

新竹巨城購物中心開業逾十年，商場業績屢創新高，惟與主體共構的旅館棟始終遲遲未能啟用。如今，遠東集團旗下SOGO百貨正式宣布，攜手本土旅宿品牌承億集團共同開發該區塊，標誌著新竹巨城「三足鼎立」商圈終於成形，也象徵這項延宕十餘年的開發案正式邁入新里程。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，旅館棟之所以多年未啟用，關鍵在於必須找到真正契合的新竹市場與百貨經營理念的品牌。「營運條件要符合，承億在這部分是讓我們都滿意的。」此次能順利推進合作，除了雙方品牌理念相符，據悉，談妥的合作條件也相當理想。

黃晴雯表示，承億不僅在旅宿經營上具備實績，更能帶來生活美學與在地文化的價值提案，與SOGO在新竹主打的年輕家庭、高質感客層相當契合，雙方一拍即合，推動了這項延宕多年的計畫正式啟動。

面對國際局勢變化與消費信心波動，黃晴雯也指出，零售業最重要的是「在市場起伏中持續為消費者創造幸福感與便利感」。她坦言，近年從川普總統主導的關稅政策到近期中東地緣政治緊張，外部挑戰不斷，但SOGO將持續強化小農展、社創展等策展內容，深化品牌與社會的連結。

黃晴雯 消費 SOGO

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