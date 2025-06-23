SOGO啟動新竹資產活化 與承億合作開發飯店

遠東SOGO啟動活化資產布局，在旗下新竹巨城購物中心旁，SOGO將出租原有旅館棟6至12樓及1樓、B1樓層部分給承億酒店，預計2027年第4季試營運。SOGO董事長黃晴雯表示，百貨與購物中心和旅館並進將帶動商圈，同時台北大巨蛋Garden CityB區將在明年第1季開幕。

黃晴雯表示，15年前SOGO以將近新台幣60億元標得閒置已久的風城，改造成為遠東巨城購物中心，如今百貨與購物中心經營成果亮眼，目前營業額超過163億元，成為新竹最繁榮的商圈之一。

她說，這15年來，百貨與購物中心雖然營運亮眼，但始終覺得「三足鼎立一直少一足」，應該加上旅館，商圈性格才完整，由於尚有開發空間，因此選擇與承億酒店合作，主要看重其「一城市一特色」的開發策略，SOGO將出租原有大樓空間給承億酒店，飯店將於2027年底試營運，鎖定高端商務客群。

除了新竹布局之外，SOGO經營的台北「Garden City大巨蛋」也持續推進開發進度。黃晴雯表示，大巨蛋園區內A、C、D區已陸續開幕，其中C、D區餐飲業績表現亮眼，均超出原訂目標逾1成。B區預計將於明年第1季開幕；A區則因位於影城棟，規劃引進不同以往的零售品牌，預期將帶來全新購物體驗。

面對國際經濟局勢變動，尤其美國總統川普推動關稅政策，黃晴雯坦言，確實造成部分國際品牌有調漲壓力，可能影響消費者降低購買金額，進而影響百貨的業績抽成。SOGO因應之道有2項，一是大幅引進具創意與市場能見度的本土品牌，以降低國際品牌漲價帶來的衝擊；二是發展永續百貨，其中新竹SOGO在2028年將成為台灣第一個碳中和的百貨，期盼吸引關心永續的年輕人來店消費。

展望後續景氣，她表示，對於百貨零售市場將持審慎樂觀態度。