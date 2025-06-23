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新青安助攻 今年首季高雄、台南青年購屋占比飆高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據聯徵中心資料統計，今年第1季國內35歲以下購屋族貸款，占比達33.2%，也就是每三位購屋貸款人當中，就有一人是35歲以下的青年，其中六都除雙北市外，其餘四都青年占比都高於全國，尤其是台南市、高雄市青年的貸款占比來到36%以上，是近六年新高，如南二都成為「最敢買」的年輕族群代表。台灣房屋集團提供
據聯徵中心資料統計，今年第1季國內35歲以下購屋族貸款，占比達33.2%，也就是每三位購屋貸款人當中，就有一人是35歲以下的青年，其中六都除雙北市外，其餘四都青年占比都高於全國，尤其是台南市、高雄市青年的貸款占比來到36%以上，是近六年新高，如南二都成為「最敢買」的年輕族群代表。台灣房屋集團提供

據聯徵中心資料統計，今年第1季全台35歲以下購屋族貸款，占比達33.2%，也就是每三位購屋貸款人當中，就有一人是35歲以下的青年，其中六都除雙北市外，其餘四都青年占比都高於全國，尤其是台南市、高雄市青年的貸款占比來到36%以上，是近六年新高，如南二都成為「最敢買」的年輕族群代表。

觀察2020年起，各年第1季的青年購屋占比變化，受到疫情、房地合一稅2.0上路、和升息影響，到2023年之前，國內年輕購屋族占比多在三成左右，2023年更降至29.8%。

而2023年8月政府推出讓民眾有感的新青安政策，帶動年輕人購屋貸款比例攀升，2024年占比31.7%，2025年首季六都青年購屋比重更是來到近年的高點，年輕人積極進場購屋。

第一建經研究中心副理張菱育指出，新青安雖為購屋者提供資金協助，但實務上仍存在「資格過門、審核卡關」的落差。

張菱育建議，有購屋規劃的年輕族群或收入有限的民眾，應及早檢視自身信用紀錄、收入穩定度與負債比等，主動與銀行諮詢自身能貸的金額範圍，務實選擇房價與負擔相符的產品。與其追求低利貸款，更重要的是找到可長期支撐的財務配置，確保未來不因利率波動或資金吃緊而影響居住穩定。

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