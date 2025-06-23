航運業：若封鎖荷莫茲海峽 繞行距離增逾3成推升運價

伊朗傳出將關閉荷莫茲海峽(又譯荷姆茲海峽)，航運業表示，荷莫茲海峽為全球最重要的石油運輸「咽喉點」（chokepoint），若封鎖將造成全球日運量約2000萬桶石油的中斷，繞行距離會增加約30至50%，延長航程10至15天，將震盪推動租金快速上升。

美國空襲伊朗核設施，伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷，2艘超級油輪在海峽內掉頭，顯示區域航運已蒙上戰火陰霾，國際原油價格看漲。

航運產業高層表示，荷莫茲海峽為全球最重要的石油運輸「咽喉點」（chokepoint），每天大約有2000萬桶原油經由該海域運輸，占全球石油海運量的20%以上，若海峽遭到封鎖，將造成全球日運量約2000萬桶的中斷，對亞洲地區，特別是中國、日本、韓國與印度的能源供應鏈造成衝擊。

由於戰事引發不確定性，導致部分油輪選擇繞開荷莫茲海峽，改道非洲好望角，根據路透社報導，今年6月起，超大型油輪（VLCC）從中東至中國的日租價格上升超過40%：部分船東暫停接單或繞行高風險海域，降低有效運力。

對於封鎖荷莫茲海峽的後續效應，航運產業高層表示，短期而言，航程延長與保險成本會同步上升，將震盪推動租金快速上升。

他指出，為避開封鎖區域，船舶必須繞經印度洋、南非好望角後前往亞洲或歐洲市場，此繞行距離較原航線增加約30至50%，等同於延長航程10至15天，並顯著推升燃油成本、保險費與人力調度負擔。

中期而言，航線重整與運力再配置，船東可能分流至其他市場，契約結構重組形成新的供需平衡。

航運產業高層表示，若封鎖成常態，市場可能將船期延長與戰險成本內建於日租結構中，使高租金成為新常態。