興富發跟上讓利潮 預售案推送裝修、家電吸客
興富發（2542）跟上讓利潮，打出早鳥八折價讓利牌，興富發23日表示，位在高雄中山路上、中央公園旁指標建案「中山鉑悦」推出有感讓利價格，甫開賣就湧入看屋人潮，顯見現今房市只要地段優、產品強，機能與建設完備，仍受剛性需求自住型買家青睞。
興富發指出，「中山鉑悦」原先定價六字頭，但為了讓年輕人都能買得起房子，所以推出有感讓利早鳥價格，每坪48萬元起，包含贈送裝潢及家電，裝潢上，更是首推「日系 All in One精裝修」，包括天地壁質感裝潢、收納櫃體；冷氣、冰箱、洗脫烘衣機等時尚家電，廚具爐具、衛浴等一應俱全，外加掃地機器人，讓購屋者從交屋到入住無須再花時間裝潢。
針對該區發展，興富發指出，市府高雄車站大都更計畫逐步啟動，市中心價值正重新被定義，隨著高雄新站落成、高鐵南進高雄新站拍板，市府啟動周邊土地活化三大利多，必將串聯產業、交通與商業機能，引進人流與金流。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，目前不少新案仍以附帶裝潢、小坪數、低首付等方式來應戰不景氣，行銷上算是萬變不離其宗，多少還是能創造出買氣，只是也要觀察續航力，畢竟眼下市況觀望仍是不爭事實。
至於在中央公園周邊新案行情約在單價50萬元左右，捷運、水岸景觀、學區、綠地，以及商圈都算利多機能，或也是在冷氣團下讓建案推行上有所把握的健全體質。
「中山鉑悦」總銷約85~90億元，基地面積約621坪，規劃興建地上36層、地下6層，坪數規劃21-41坪，共550戶，座落中山路首排、民生圓環綠廊道，坐擁紅橘雙線捷運與雙站優勢，市中心黃金地段，受到高鐵南延高雄車站，以及車站大都計畫帶動，增值潛力十足。
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