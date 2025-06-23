瞄準暑假商機 全家集結逾八萬款展演、旅遊票券備戰

暑假將至，國內旅展、演唱會與親子活動票券買氣升溫，據全家（5903）銷售觀察，近年「享樂世代」當道，演唱會、展覽活動與運動賽事已成為消費者最愛的三大購票類別；另因暑假帶動家庭出遊潮升溫，六月展覽票券購取量，較前月同期成長超過兩倍。

瞄準暑期出遊商機，「全家」FamiPort機台與My FamiPort APP精選逾8萬款展演、景點與旅遊票券，再推「FamiPort取票贈水」、「買KKday商品14倍Fa點回饋」、「海外旅遊抽獎趣」三大會員專屬回饋，還有機會抽中日本箱根、沖繩海景、首爾觀景等陸海空旅遊組合。

因應暑期外出旅遊潮，為滿足消費者外出採買的臨時需求，「全家」實體店舖則推出消暑夯品Gatsby涼感濕紙巾、Blueseeds芙彤園旅行組備品等優惠；「全家行動購」同步精選逾百款涼感噴霧、防曬衣著、隨身風扇等消暑好物，7月22日前享最高10% Fa點回饋與888元折價券。

「全家」化身最懂消費者的暑假補給站，FamiPort機台與My FamiPort APP提供運動賽事、藝文展演、戶外觀光、樂園景點、餐飲及電影票等逾8萬款票券，全方位應援出遊計畫。「全家」FamiPort獨家開賣「2025漫畫博覽會× HoYoverse聯名票券」，另有會動的浮世繪展等暑期熱門展覽票券供選購，6月25日至8月5日，會員於FamiPort機台購取票，即加贈FamiCollection天然水610ml酷碰券乙張；9月2日前於My FamiPort APP購買KKday任一行程並完成兌換，最高享14倍Fa點回饋，越玩越划算。

另針對暑假多元消費場景，「全家」APP同步推出「全家出發 陸海空玩一夏」抽獎趣活動，會員於活動期間完成代收繳費、購取票、點卡儲值或雲端列印，即可參加抽獎，有機會抽中日本箱根山系旅行、沖繩海景飯店、首爾觀景台體驗在內的海外旅遊組合，開啟全新夏日探索路線。

初夏高溫來襲，「全家」觀察近來消暑需求升溫，帶動涼感小物、防曬乳等商品買氣成長雙位數成長，尤以鄰近市區商辦大樓及景點周邊之店舖表現亮眼；涼感濕紙巾、袖珍面紙等輕巧實用商品，更為夏日通勤、戶外活動的隨手首選。

夏日旅遊潮將至，「全家」同步推出多款涼感小物、旅遊備品優惠，滿足消費者在外臨時採買之需求，6月25日至7月8日，指定Gatsby涼感濕紙巾、體用抗菌濕巾與體用噴霧享任選第二件6折；另有「全家」與O'right歐萊德聯名開發之「Bio咖啡萃永續美妝」系列享單件7折優惠，推薦「Bio咖啡萃沁涼淨化頭皮噴霧」添加沁涼薄荷及紫蘇萃取，夏日舒暢頭皮首選；Blueseeds芙彤園「玫瑰天竺葵迷迭香精油旅行組」及「玫瑰煥顏隨身保養組」現折100元，讓夏日出遊也能質感到位、清爽舒適。