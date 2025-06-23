新竹巨城三位一體終成形 承億酒店新竹2027年第4季開幕

新竹即將迎來新飯店！承億集團與遠東SOGO 23日正式完成新竹飯店開發案的簽約，新飯店將座落於新竹遠東巨城購物中心旁，與購物中心主體共構，享有龐大人流優勢。看好新竹在國際市場上的知名度與高端商務客潛力，「承億酒店新竹」預計將於2027年第4季試營運。

「承億酒店新竹」將規劃150間客房與主題宴會廳，並設計多項展現在地文化的體驗活動。這將是承億集團繼高雄後，第二間以五星級定位打造的承億酒店。整體設計將融合新竹特有的工業與科技元素，同時延續品牌一貫強調的台灣文化底蘊。

承億集團副董事長戴淑玲表示，承億酒店與傳統五星級飯店的最大差異，在於不做連鎖複製，而是由具有溫度的人文觀察出發，捕捉每片土地的獨特樣貌，目標是將新竹承億酒店打造成超越旅宿功能的文化展演平台。戴淑玲指出，集團預計投入5.5億元進行內外部裝修，並設定在開幕首年即達成損益兩平。

遠東SOGO於2010年標下當年的風城，經過改建後重生成為今日的新竹巨城購物中心，現已成為新竹最繁榮的商圈。SOGO百貨新竹店與巨城業績持續成長。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，15年來，百貨與巨城累積營業額已超過163億元，成就新竹最繁榮的商圈。百貨公司、購物中心商圈如今終於補上飯店這一角，才算完整「三足鼎立」的版圖規劃。眾裡尋他千百度，SOGO終於找到「最佳拍檔」。

她補充，新竹家戶可支配所得高達150萬元，是全台之最；出生率亦居全國第一，這裡是一座充滿機會的城市。飯店鄰近巨城，構成創新的商業模式，加上新竹科學園區聚集大量高收入、辛勤工作的科技人才，透過在地元素與百貨互補搭配，將可有效吸引高科技商務客群。