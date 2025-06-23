聽新聞
0:00 / 0:00
小小兵萌攻德克士 聯名推出香蕉QQ球夏日點心套餐最低55折起
德克士炸雞今夏推出與國際知名動畫角色「小小兵」的限量聯名活動，即日起至2025年9月3日止，全台門市與官方LINE線上訂餐同步開賣多款限定套餐與聯名商品。
德克士炸雞表示，本次聯名最大亮點，是將小小兵最愛的「香蕉」化身為甜點「香蕉QQ球」，外皮酥脆、內餡鬆軟，具明顯香蕉風味，為德克士限定新品。搭配聯名推出的套餐組合，消費者不僅能品嚐香蕉QQ球，還可獲得限量的「貪吃小小兵掛件」或「歡呼小小兵帆布袋」，商品款式隨機出貨，不單售。
本次共推出四款聯名套餐與加購選項，依不同組合搭配主餐、飲料與聯名贈品，單人獨享最低優惠價為138元（原價196元），多人大份量的小小兵超值分享餐優惠價588元（原價774元），最高可享186元折扣。另設有套餐加購優惠：香蕉QQ球42元（原價55元）、歡呼小小兵帆布袋89元、貪吃小小兵掛件39元。活動限定於全台德克士門市、自助點餐機與官方LINE線上訂餐，供應時段為每日10:30起至打烊前30分鐘，各店販售時間略有不同。外送平台（UberEats、Foodpanda）不適用。
此外，德克士也自6月19日起推出「Fun暑假歡聚組合」，以雙人及三人點心餐形式提供暑期優惠，最低折扣約55折起，活動至7月16日止。內容包含咔滋炸雞、紫金QQ球、金黃地瓜薯霸與洋蔥圈等招牌商品，適合夏日聚餐分享。
德克士品牌主打「做最專業的脆皮炸雞」，強調358道製程工序與嚴格品質控管，標榜「金黃、皮脆、肉嫩、多汁」四大炸雞特色。此次聯名與暑期活動同步推出，期望透過創新產品與IP合作，提供消費者兼具趣味與美味的用餐體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言