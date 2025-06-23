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豐田章男紐柏林賽道寫傳奇！台灣 TOYOTA GR GARAGE 成國內車迷朝聖地

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
日本豐田（TOYOTA）會長豐田章男領軍「TGRR」109車在紐柏林24小時耐久賽（Nürburgring 24h）跑完全程，還拿下分組第一。黃淑惠攝
日本豐田（TOYOTA）會長豐田章男領軍「TGRR」109車在紐柏林24小時耐久賽（Nürburgring 24h）跑完全程，還拿下分組第一。黃淑惠攝

日本豐田（TOYOTA）會長豐田章男在汽車史上寫新傳奇！紐柏林24小時耐久賽（Nürburgring 24h）由豐田章男領軍「TGRR」109車昨天跑完全程，還拿下分組第一，讓關注這個賽事的車迷熱血沸騰。 台灣TOYOTA GR GARAGE正展出豐田章男2007年首度比賽的109號車，展出僅剩不到7個營業日，勢必吸引車迷前往朝聖。

「TGRR」的109車成為賽車迷最近最高度討論的議題，2007年豐田章男第一次接觸紐柏林24小時耐久賽，當時不敢運用TOYOTA的資源，2007年3月25日，決定以二手Altezza109號車參戰紐柏林魔鬼賽道；國內的車迷有福了，這款車，目前就在林口的台灣 TOYOTA GR GARAGE，而且這台車只展到6月底就要送回日本。

豐田章男對紐柏林24小時耐久賽（Nürburgring 24h）賽事的重視，跟他提出的「持續造更好車（Ever-Better Cars）」的理念，有著非常深刻的關聯。這不僅是一項口號，而是透過實際參與極限賽道挑戰，來驗證與精進車輛品質與駕駛體驗的具體行動。

紐柏林耐久賽成為豐田內部工程團隊的一個試煉場，也是激發創新與改善的起點。許多參與賽事的技術與經驗，後來直接應用到市售車上，尤其在 GR 系列（Gazoo Racing）如 GR Yaris、GR Supra、GR Corolla 等車型中，能看到從底盤、懸吊、煞車、引擎反應到駕馭感的全面提升。

台灣的GR Garage開幕3個月以來，已經是網紅名店，累積來店人數大約7,000 人，有施作改裝或保養的車輛超過300台，其中GR車系占了6成，客戶大多來自雙北及桃園地區，初期營運狀況比預期的更好。

汽車達人預期，這次日本豐田（TOYOTA）會長豐田章男在寫汽車史上新傳奇！勢必國內車壇掀起新話題，豐田章男2007年比賽過的109車勢必成為車迷朝聖的地點。

台灣TOYOTA GR GARAGE正展出豐田章男2007年首度比賽的109號車，展出僅剩不到7個營業日，勢必吸引車迷前往朝聖。黃淑惠攝
台灣TOYOTA GR GARAGE正展出豐田章男2007年首度比賽的109號車，展出僅剩不到7個營業日，勢必吸引車迷前往朝聖。黃淑惠攝
2007年豐田章男第一次接觸紐柏林24小時耐久賽，以二手Altezza109號車參戰紐柏林魔鬼賽道；國內的車迷有福了，這款車，目前就在林口的台灣 TOYOTA GR GARAGE。黃淑惠攝
2007年豐田章男第一次接觸紐柏林24小時耐久賽，以二手Altezza109號車參戰紐柏林魔鬼賽道；國內的車迷有福了，這款車，目前就在林口的台灣 TOYOTA GR GARAGE。黃淑惠攝
台灣的GR Garage開幕3 個月以來，已經是網紅名店，累積來店人數大約7,000 人。邱馨儀攝
台灣的GR Garage開幕3 個月以來，已經是網紅名店，累積來店人數大約7,000 人。邱馨儀攝

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