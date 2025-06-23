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聯華林德推食品冷凍/冷卻解決方案 食物鎖在最鮮瞬間

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯華林德推出食品冷凍/冷卻解決方案， 讓食物鎖在最鮮優質的瞬間。圖／聯華林德提供
聯華林德推出食品冷凍/冷卻解決方案， 讓食物鎖在最鮮優質的瞬間。圖／聯華林德提供

隨著國人對食品健康、精緻生活更高的要求，業者壓力挑戰日深。先進食品處理解決方案可望為相關業者帶動突破與轉型。聯華林德氣體於6月25日至28日「台北國際食品加工機械展（FoodTech Taipei」，假臺北南港展覽1館4樓，展示領導級全方位食品冷凍暨冷卻解決方案，結合食品級氣體，協助食品業者優化備製與保存，使各種食材都能依據其特性，鎖定在最適合的冷凍保鮮條件。

根據國內分析報告指出，食品業正處於轉型的關鍵時期。台灣食品業2024年第3季的產值比去年同期成長3.3%，為臺灣製造業的重要貢獻。然而業者必須克服的挑戰不少：人力短缺、世代交替傳承不易、數位整合、永續規範、原物料供應不穩等。為業者打造全方位冷凍/冷卻解決方案，可成為多項困境的解答，更是邁向下個階段的轉型契機。

聯華林德透過在地生產的食品級氣體，配合合資夥伴、國際工業氣體與設備第一大廠林德Linde的先進技術，為食品業者提供全方位冷凍、冷卻解決方案。主要優勢：

•滿足多元食材需求：可針對不同的食材特性，不論是即時便利食品，或是需要處理濕潤、黏性或醃製的海鮮等各式食材，皆有相應方案，可依其所需溫度、保存時間、成品質地大小等要求，予以滿足並優化之。

•縮減製程提升效能：以採行液化氮從攪拌機直接注射的方案為例，不僅實現高速、均勻地連續冷卻，且大幅縮短製程，進而降低耗能，提升整體產能。

•生產靈活彈性 – 設備方案操作簡易，清洗容易，減省人力，且可採用租賃方案在初期維持低投資成本，增加生產彈性，以提升產品的附加價值。

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