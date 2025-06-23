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南亞攜手蘋果劇團辦廠鄉一家親活動 逾2,500位鄉親參與

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
南亞公司6月20日晚間在桃園市龜山區樂善國小隆重舉辦「廠鄉一家親公益活動」，邀請國內知名蘋果劇團演出原創兒童劇「章魚怪盜與龍王法杖」戲碼，現場吸引超過2,500名大小朋友熱情參與。南亞／提供
南亞公司6月20日晚間在桃園市龜山區樂善國小隆重舉辦「廠鄉一家親公益活動」，邀請國內知名蘋果劇團演出原創兒童劇「章魚怪盜與龍王法杖」戲碼，現場吸引超過2,500名大小朋友熱情參與。南亞／提供

南亞公司（1303）23日表示，該公司於6月20日晚間在桃園市龜山區樂善國小隆重舉辦「廠鄉一家親公益活動」，邀請國內知名蘋果劇團演出原創兒童劇「章魚怪盜與龍王法杖」戲碼，現場吸引超過2,500名大小朋友熱情參與，場面熱鬧溫馨，展現企業長期深耕地方，推展文化及關懷弱勢等成果。

這項活動由南亞公司處長謝國華致詞揭開序幕，另龜山區區長張嘉平、 陳雅倫議員、李宗豪議員、孫韻璇議員辦公室代表房新城特助，以及龜山區多位里長皆親臨現場與民同樂。南亞公司表示，台塑企業自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，透過與本土優質劇團合作，至今已累計贊助413場演出，吸引超過40萬人次觀賞，累計投入逾新台幣1.1億元，今年度更將推出18場精采演出，持續為文化傳承注入動力。

本次蘋果劇團演出的「章魚怪盜與龍王法杖」，以海洋為背景，藉由演出傳達「分享不是一種失去，而是一種獲得」觀念，讓父母反思教育方法，也讓孩童藉由劇情及台詞學習如何與手足、同儕相處，建立正確品德，另外酷炫的視聽覺雙饗宴，讓現場大小朋友充分感受藝術之美。活動同時特別邀請桃園市庭芳啟智教育院、啟智技藝訓練中心等弱勢團體院生到場同樂，展現企業對弱勢關懷的溫暖行動。

南亞公司除深耕文化與公益關懷外，更積極落實ESG永續發展。自2007年起致力於寶特瓶回收再生技術，打造SAYA永續纖維品牌，每年回收再利用寶特瓶逾80億支，減少17萬噸碳排放，廣泛應用於服飾、居家用品與3C產品，並連續多年支持運動賽事製作100%回收再製的環保賽衣，包括台北101公益垂直馬拉松及2025雙北世界壯年運動會。此外，南亞公司在國內外多項永續指標評比中屢獲殊榮，其中在全球公認的CDP碳揭露評比中，更取得氣候變遷及水安全雙A評等的國際最高榮譽。

南亞公司工三廠秉持台塑企業創辦人回饋社會之精神，號召廠區同仁、眷屬組成「環保志工服務隊」並定期與樂善里志工們辦理環保掃街，共同維護廠區周邊鄰里社區環境及道路清潔。另工三廠企業工會及職工福利會自2009年8月以來每月召集志工募集款項、物品資助桃園市弱勢團體，也利用假日至教養院包水餃與院生共享、帶領團康活動與院生同樂並協助打掃家園，南亞塑膠公司由上到下全體動員熱心公益，實踐企業兩位創辦人「取之於社會、用之於社會」之理念。

謝國華最後表示，感謝各界貴賓及好鄰居們多年來的 支持與鼓勵，未來南亞公司將持續結合文化傳承、公益關懷與環保永續 三大面向，攜手社區共創幸福美好家園。

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