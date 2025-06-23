新竹巨城「三足鼎立」商圈成形！承億砸5.5億元打造旅宿新版圖

承億集團攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO23日宣布，將共同合作新竹飯店開發案，新飯店位置就位於新竹遠東巨城購物中心旁的「旅館棟」，不僅與購物中心主體共構享有高人流，更是承億集團旗下五星級度假飯店品牌「承億酒店」揮軍北上的重要里程碑。

承億集團董事長戴俊郎與遠東SOGO百貨董事長黃晴雯23日共同完成簽約，看好新竹於國際市場知名度與高端商務客市場，新竹承億酒店預計將於2027年第4季試營運。

承億集團副董事長戴淑玲表示，集團預計投入5.5億元進行新竹據點的內外部裝修，並設定目標在開幕第一年即達到損益兩平。新據點鄰近新竹巨城百貨，團隊期盼與該百貨產生新的商業模式與合作，這樣的結合對承億而言，是一次全新的夥伴關係。與SOGO合作不僅限於美食與餐廳，還包括住宿配合，會員間可互相串聯。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，回顧巨城購物中心的發展歷程，15年前集團以近60億元標下當時荒廢多年的「風城」，並成功將其轉型為新竹最具代表性的商業地標。如今，巨城年營業額已突破163億元，不僅翻轉原本沒落的社區，也帶動整個新竹地區成為繁榮的商圈核心。

黃晴雯也提到，百貨公司、購物中心與旅館棟的整合，構成所謂「三足鼎立」的格局，是成就一個有生命力商圈的關鍵。她坦言，過去礙於旅館棟缺席，商圈始終無法達到完整願景。「等待了15年，終於迎來最理想的合作夥伴，這是值得的等待」。

她指出，承億集團在台灣旅宿界口碑極佳，其「一城市一特色」的開發理念深具吸引力，不僅體現在建築風格，也融合文創與生活態度，與SOGO在新竹的物業結合，堪稱完美搭配。黃晴雯認為，新竹擁有全台最高的家戶可支配所得與極高出生率，是充滿潛力的「SO PROMISING」之地，隨著承億酒店進駐，勢必為北台灣注入全新旅遊亮點，開創嶄新氣象。