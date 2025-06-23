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房市交易降溫卻繼續上車！ 首季這兩都年輕人「最敢買」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

房市受限貸令限制，交易降溫，不過年輕人仍是現在購屋主力，台灣房屋集團趨勢中心統計聯徵中心資料，今年第1季全台35歲以下購屋族貸款，占比33.2%，也就是每三位購屋貸款人當中，就有一人是35歲以下的青年。

其中六都除雙北外，其餘四都青年占比都高於全國，尤其是台南、高雄青年的貸款占比來到36%以上，已至少是近六年新高，使南二都成為「最敢買」的年輕族群代表。

觀察2020年起，各年第1季青年購屋占比變化，受到疫情、房地合一稅2.0上路、和升息影響，到2023年之前，全台年輕購屋族占比多在三成左右，2023年更降至29.8%，而2023年8月政府加碼推出新青安政策，帶動年輕人購屋貸款比例逐年攀升，2024年占比31.7%，2025年更是來到近年的高點，年輕人積極進場購屋。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安貸款成數最高可達8成、年限最長40年、寬限期最長5年，加上利息補貼措施，確實為年輕人創造更友善的購屋環境。特別是在中南部區域，一般自住物件總價帶剛好符合貸款額度上限的1,000萬左右，因此政策一出即有明顯效果。

台灣房屋集團趨勢中心觀察新青安實施前後的變化，台北青年購屋比例從2020年的17.3%升至2025年23.8%，成長幅度達6.5個百分點居六都之冠，其他縣市包括新北、桃園、台中、台南等區域，近六年也成長了約4個百分點。

張旭嵐指出，台北居大不易，年輕人入主台北市，通常受限於總價，只得買「老屋、小宅、位偏」，而新青安政策提高貸款金額上限後，加上爸媽出手幫忙，讓很多年輕人晉升為「天龍青年」。

觀察2023~2025的房貸占比，全台青年購屋比例提升了3.4個百分點，新青安政策明顯帶動年輕族群購屋意願，不過限貸令上路後，近期新青安貸款申請難度也有逐漸提高的跡象。

第一建經研究中心副理張菱育指出，新青安雖為購屋者提供資金協助，但實務上仍存在「資格過門、審核卡關」的落差。建議有購屋規劃的年輕族群或收入有限的民眾，應檢視自身信用紀錄、收入穩定度與負債比等，主動與銀行諮詢自身能貸的金額範圍，務實選擇房價與負擔相符的產品。

35歲以下青年購屋占比。圖／台灣房屋提供
35歲以下青年購屋占比。圖／台灣房屋提供
示意圖。圖／台灣房屋提供
示意圖。圖／台灣房屋提供

新青安房貸 房地合一稅

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