快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

美力齡阿茲海默症新藥 TML-6 獲 FDA 許可全球二期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美力齡生醫23日宣布，該公司開發的阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD）新藥TML-6繼去年6月起在美國展開一期臨床試驗後，美國食品藥物管理局（FDA）已在今年5月確認美力齡的二期臨床試驗計畫書，將在2026年首季執行210例受試者12個月的二期臨床試驗。

美力齡生醫是由南臺科技大學講座教授蘇益仁、與其研究團隊經國科會價創計畫資助下於2018年10月成立的公司，並成功篩選出針對AD致病機制的多重標靶分子TML-6為AD候選藥物。

蘇益仁表示，TML-6經過臨床前實驗後，於2024年6月通過美國FDA新藥臨床試驗IND核可後，在美國洛杉磯執行一期臨床試驗，並已取得藥物安全性及藥物動力學的試驗結果。這次臨床試驗是採用血液生物標記當功效指標的領頭羊。TML-6也是作用在AD新世代機制-細胞自噬溶酶體（autolysosome）路徑的全球首款新藥，是台灣新藥邁向國際的重要指標。

蘇益仁表示，失智症目前尚無可以阻止或逆轉病程的治療方法。過去研究發現AD患者的腦部會有不正常的類澱粉蛋白（amyloid，Aβ）斑塊及神經纖維（Tau蛋白）纏結。然而近30年來，全球投入數百億美元開發上百種AD新藥，至今僅有兩個抗類澱粉蛋白抗體藥物通過美國FDA核准，今年6月在台灣上市。但抗體藥物因只單一移除細胞外的Aβ，功效不佳、副作用大、且藥價昂貴，因此市場期待有新的口服小分子且具多重標靶作用的藥物可以上市。

美力齡生醫已規劃全球（美國、瑞典、台灣）19個醫療機構執行二期臨床試驗，2025年5月經美國FDA諮詢後已確定臨床試驗計畫書，將在2026年初執行210例受試者12個月的二期臨床試驗。

美力齡生醫為了感謝前加州大學洛杉磯分校（UCLA）阿茲海默症中心所長Gary Small教授過去六年來的諮詢，讓TML-6朝著正確的新藥開發方向發展，故將在公司股東大會頒給他「啟蒙獎」。Gary Small教授將任TML-6二期臨床試驗總顧問。

延伸閱讀

失智症新藥今天國內開打 醫：運動能逆轉失智基因

YTR千千開箱美國防災「一周緊急糧桶」 燉飯、湯品、甜點可放18年

美國轟炸伊朗後想談和 學者：美伊現在存在信任問題

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

相關新聞

房市交易降溫卻繼續上車！ 首季這兩都年輕人「最敢買」

房市受限貸令限制，交易降溫，不過年輕人仍是現在購屋主力，台灣房屋集團趨勢中心統計聯徵中心資料，今年第1季全台35歲以下購...

新竹巨城「三足鼎立」商圈成形！承億砸5.5億元打造旅宿新版圖

承億集團攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO23日宣布，將共同合作新竹飯店開發案，新飯店位置就位於新竹遠東巨城購物中心旁的「旅...

肯驛國際永續突圍戰 智能系統優先派遣綠能車

台灣機場接送龍頭肯驛國際股份有限公司挺過疫情風暴，因應世界潮流及市場需求順勢轉型，自建綠色車隊，透過智能系統優先派遣綠能...

汽車兩稅政策趨於明朗 車市決戰7月上衝4.5萬輛

汽車兩稅政策趨於明確，市場解凍。龍頭車廠和泰車昨（22）日表示，車市遞延訂單潮來了，本周末展間湧現人潮，各大車廠將同步擴...

經部汽車兩稅定調 車市庫存壓力警報解除

經部汽車兩稅定調，市場「庫存」壓力警報解除。此前，不少進口車商唯恐降稅造成損失，不少進口車「停」在台北港沒人領，根據統計...

智慧經營／智通科創總經理蔡焜煌 AI+FinTech 搶占新利基

全球軟體產業商機爆發，大廠紛紛以不同角度切入搶市，智通科創起家於拉鍊製造，自1978年成立以來，已走過47個年頭，近年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。