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首屆「績優環境教育人員」遴選 環境部鼓勵報名

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部國家環境研究院（下稱國環院）為表彰傑出環境教育人員，首度舉辦「績優環境教育人員遴選」，即日起開放網路報名至7月31日，遴選通過者將獲環境部公開表揚。國環院鼓勵全國1萬2千名通過認證的環境教育人員踴躍報名，爭取個人專業最高榮譽。

依據「環境教育機構認證及管理辦法」及「環境教育設施場所認證及管理辦法」，環境教育機構及環境教育設施場所應設置環境教育人員；環境教育人員又依功能不同，分為行政類、教學類，有些環境教育人員兩種類別都一併取得。另依據《環境教育人員認證及管理辦法》，有6種認證管道可以成為環境教育人員，包括學歷、經歷、專長、薦舉、考試及訓練等。

環境教育人員實際深入各類場所與機關，致力於推廣環境教育。他們可能在濕地進行生態解說、於農田中啟發學生認識土地，也可能在社區推動環境營造、倡導綠色生活，並設計永續教案。這群來自教育、行政、民間與社區等多元背景的實踐者，是推動環境行動持續發生的重要力量。他們不僅傳遞知識，更扮演著將環境議題轉化為行動的橋樑角色。

國環院院長劉宗勇表示，全國目前已有1萬2千餘人通過「環境教育人員認證」，分布在各級政府機關、學校、環境教育設施場所及機構、非營利組織與社區團體。環境教育人員曾說：「在設施場所中，我們是一個團隊，能獲得評鑑績優獎牌讓我們很驕傲；但更希望每個夥伴手上，也能有一張屬於自己的獎狀，證明這段努力值得被看見」。

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