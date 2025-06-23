快訊

NBA總冠軍賽／雷霆勇奪搬家後歷史首冠 哈利伯頓傷退讓溜馬失魔法

「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕

賴清德團結國家十講 盧秀燕酸「個人十觀」：與國人期待沒對焦

中裕啟動 TMB-365/380 二期臨床試驗 美台兩地收案75人

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）22日宣布，已於5月21日向美國食品藥物管理局（FDA）申請以兩種單株抗體TMB-365/380合併用藥的臨床2b期試驗計畫。由於FDA在30個日曆天審查期內沒有提出任何意見，因此中裕將根據此申請之臨床方案啟動2b臨床試驗工作。

此次試驗將進一步擴大受試人數與試驗場域，除美國之外，計畫同時納入台灣作為試驗地點之一，展現中裕新藥對該產品潛力的高度信心與全球布局的企圖心。

中裕表示，此臨床2b期試驗將評估每八周靜脈注射一次TMB-365與TMB-380雙抗體組合，作為愛滋病毒抑制之長效維持治療。試驗目標為評估其療效與安全性，並與每日口服標準複方抗病毒療法（cART）進行比較。與先前IIa期試驗（21位受試者，僅限北美地區，24周觀察期）相比，本次臨床2b期試驗將擴增至75位受試者，試驗期延長至48周。

主要療效指標為試驗第48周時，依「Snapshot分析法」計算受試者中HIV-1 RNA低於50 copies/mL者的比例；次要指標則包括病毒學失敗率、安全性與耐受性等。

中裕新藥執行長張金明表示：「在CROI會議上，TMB-365/380展現出的安全性與高病毒抑制效率，受到全球愛滋病專家的廣泛肯定。該組合不僅能免除患者每日服藥的不便，更可顯著降低小分子藥物所造成的藥物交互作用風險。相較國際大廠的長效療法，TMB-365/380在用藥方式、患者接受度與篩選門檻上皆具明顯優勢，尤其是其無需進行抗藥性基因篩檢的設計，對臨床應用具有劃時代意義」。

他進一步指出：「TMB-365/380是目前全球首創、唯一進入臨床階段、且由兩種不同作用機制的抗HIV單株抗體組成的長效靜脈注射方案，具有成為『game changer』與『blockbuster』藥物的潛力。此次IIb期試驗的推進，不僅是對其臨床價值的再度驗證，也將大幅提升國際能見度，為中裕新藥與全球戰略合作夥伴對接、加速商品化進程奠定關鍵基礎。我們將全力以赴，致力成為新世代愛滋療法的引領者」。

延伸閱讀

給高風險孕產婦的特別照護 從產前到產後．個案追蹤關懷

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天家屬今拔管 醫美名醫朝過失致死偵辦

45筆罰鍰逾11萬元！他多次違規遭裁罰 拒不繳納扣押存款

3男無照騎車上路違規挨罰12至19萬元 台南分署列管強力執行

相關新聞

肯驛國際永續突圍戰 智能系統優先派遣綠能車

台灣機場接送龍頭肯驛國際股份有限公司挺過疫情風暴，因應世界潮流及市場需求順勢轉型，自建綠色車隊，透過智能系統優先派遣綠能...

汽車兩稅政策趨於明朗 車市決戰7月上衝4.5萬輛

汽車兩稅政策趨於明確，市場解凍。龍頭車廠和泰車昨（22）日表示，車市遞延訂單潮來了，本周末展間湧現人潮，各大車廠將同步擴...

經部汽車兩稅定調 車市庫存壓力警報解除

經部汽車兩稅定調，市場「庫存」壓力警報解除。此前，不少進口車商唯恐降稅造成損失，不少進口車「停」在台北港沒人領，根據統計...

智慧經營／智通科創總經理蔡焜煌 AI+FinTech 搶占新利基

全球軟體產業商機爆發，大廠紛紛以不同角度切入搶市，智通科創起家於拉鍊製造，自1978年成立以來，已走過47個年頭，近年來...

經濟選書／人生財富課 做好投資基本功

當所有人都對著同一棵樹狂吠時，我們會變蠢、最終會賠錢。不要跟別人走同一條路。一開始，資金大量注入某個產業，的確能形成一個...

數位行銷／社交商務精準行銷

時序進入2025年夏天，社交商務已成為數位行銷的焦點，根據Statista的統計，全球市場規模預計在2028年突破1兆美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。