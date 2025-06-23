肯驛國際永續突圍戰 智能系統優先派遣綠能車

台灣機場接送龍頭肯驛國際股份有限公司挺過疫情風暴，因應世界潮流及市場需求順勢轉型，自建綠色車隊，透過智能系統優先派遣綠能車，讓永續成為交通服務業新標準。

肯驛國際每年提供超過70萬趟禮賓車機場接送，年行駛里程超過6000萬公里，而2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情突如其來，重創許多產業，與旅遊市場關係緊密的肯驛國際也無法倖免於難。

國境封鎖，肯驛國際陷入營運困境。肯驛國際執行長黃中村接受中央通訊社記者訪問時回憶，機場接送原本每月4、5萬趟，疫情3年每月剩不到3000趟，「訂單如雪崩式下跌」，車商轉往國旅市場，負責提供接待與接送服務的司機改行開計程車。

挺過疫情考驗後國門重啟，訂單湧入、需求爆發，肯驛國際卻由於人力未及補足，運作率僅剩40%，客戶投訴大量湧現，黃中村苦笑說：「連電話都來不及接。」

挺過疫情重創 迎接淨零與環境考驗

「肯驛國際您好！與您確認班機資訊。」現在肯驛國際客服中心客服人員頭戴接聽式麥克風耳機，雙手在電腦鍵盤上不停敲打，禮貌、親切接聽一通一通湧入的電話，忙得不可開交，似已很難想像當時窘境，但後疫情時代的淨零與環境考驗，絕不比疫情時輕鬆。

有別於一般消費者熟知的機場接送，肯驛國際其實是禮賓服務供應商，全台9成金融機構都是客戶，服務項目包含食、衣、住、行、育、樂等。肯驛國際觀察到合作的30多家金融機構對永續ESG（環境、社會及治理）需求升溫，順勢推出「綠色出行」計畫，結合AI（人工智慧）系統派遣低碳運具，為傳統交通業注入新動能。

因應市場轉型趨勢，滿足不斷成長的市場需求，肯驛國際副總經理許志彤說，10年前就建置網路平台，現在優化系統、整合所有服務內容，推出一站式網路服務智慧平台，讓訂單派遣不再只倚賴人力。

換購油電車與純電車 自建綠色示範車隊

黃中村表示，肯驛國際2024、2025年5月投入新台幣4億元添購近300輛車，依國產車3年及進口車5年年限即換原則，滿足客戶與消費者，汰舊換新加入「綠色出行」，換購油電車與純電車，自建綠色示範車隊。

為加速轉型，肯驛國際每年編列2000萬元預算，獎勵合作車商汰舊換新，以符合「綠色出行」標準車輛加入服務行列，每趟服務車輛給予比油車更高費用補貼，希望提供誘因，共同節能減碳。

黃中村說，目前消費者環境保護意識仍在萌芽，肯驛國際以制度設計，完成「綠色出行」車輛資料與訂單派遣系統建置，派車時優先派遣綠能車輛，取代訂出車種價格差異或由消費者端選擇用車。

這項策略有效逐年提升綠能車占比，黃中村秀出成長數據，2024年綠色車輛32.4%，2025年5月達34.9%；服務趟次從30%提升到35%，預期2026年可破50%。

肯驛國際也攜手台灣高速鐵路股份有限公司，推「高鐵票＋高鐵接送」優惠方案。高鐵負責南北向運輸，肯驛國際提供東西向專車接駁、旅遊與商務包車，減少自駕與碳排，讓節能減碳落實在日常出行，共同打造全台綠色交通網。

綠色出行延伸各層面 符合ESG理念

肯驛國際將不只是交通，也是種生活方式的「綠色出行」延伸到住宿、餐飲與旅遊，整合符合ESG理念的供應商資源，與企業合推多元附加服務，讓永續可從1趟車程擴展成完整生活體驗。

「希望讓每一次選擇，都是一場環保實踐」，黃中村表示，肯驛國際製造使用綠能車機會，在預約平台與乘車體驗中強調「綠色出行」理念，明確告知消費者這趟服務具備節能減碳效益，提高社會認知與重視ESG。