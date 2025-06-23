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經部汽車兩稅定調 車市庫存壓力警報解除

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

經部汽車兩稅定調，市場「庫存」壓力警報解除。此前，不少進口車商唯恐降稅造成損失，不少進口車「停」在台北港沒人領，根據統計，粗估高達2.5萬輛進口車，暫時找不到主人，不過在經濟部的汽車兩稅（關稅、貨物稅）態度明確後，可望逐步消化。

汽車關稅與貨物稅調降的議題延宕了兩個月有餘，若果真大降，想買車的消費者有可能「撿便宜」，但體質較差的品牌車廠、中古車商卻可能應聲倒閉，因為負債可能大於資產。還好，這個問題暫告解決。

業內高階主管說，這段期間幾乎晚上都睡不好，擔心一覺醒來，政府宣布降稅，等於手上的庫存車馬上貶值，虧損的金額極為可觀，問題是手上既不能沒有現車又不能多，但消費者也在等降價，促銷案一推出就失效，形成雙方的對峙局面。

業內人士指出，此前，因為經濟部的汽車兩稅態度、進度均不明，有部分指標車廠甚至已經做了最壞的打算，準備提列巨額庫存跌價損失，就等官方宣布政策後挨一刀。體質好的車廠還可以承受庫存跌價損失，但業內人士指出，部分小廠或者中古車商恐怕就撐不住了。

消費者 庫存 中古車

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