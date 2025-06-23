汽車兩稅政策趨於明朗 車市決戰7月上衝4.5萬輛

汽車兩稅政策趨於明確，市場解凍。龍頭車廠和泰車（2207）昨（22）日表示，車市遞延訂單潮來了，本周末展間湧現人潮，各大車廠將同步擴大搶市，預期6月車市掛牌量有望拉尾盤，7月車市規模甚至有機會衝到4.5萬輛。

美國對等關稅問題干擾下，經濟部先前對於汽車兩稅（關稅與貨物稅）調降的態度與進度不明，導致全台車市急凍兩個月，近日經濟部產發署定調「先關稅後貨物稅」的原則，且關稅以美國進口車為主，他國進口的汽車則按兵不動。

業界解讀，經濟部的汽車兩稅新政有兩個指標意義，首先是，官方態度明確讓消費者不用再觀望，原本就準備好預算要買車的人，決定直接進場，這部分的「遞延訂單」將湧出。其次，對車廠而言，等同為車市開了一扇門，可順應政策擴大銷售力度，激勵態度較為搖擺的潛在買家。凡此都讓原本凍結的車市全面融冰。

此前，汽車市場被關稅、貨物稅打亂，讓原本5月的傳統旺季落空，連龍頭車廠和泰車舉辦多年的「夏季競賽」也被迫暫停。近日，官方對車市的稅制態度明確後，和泰車決定將從7月1日開始到8月31日止，正式啟動今年的夏季競賽，擴大促銷力道，要搶一波遞延訂單市場，預期7月車市會很熱鬧，可能出現各大車廠「決戰7月」的盛況。

產發署定調關稅調降以美國進口車為主之後，由於目前台灣車市除了特斯拉與特定品牌，還有部分雙B車款來自美國外，大部分的進口車品牌仍以日本、歐洲車廠為主，預期官方的汽車新稅制方向，對整體汽車價格的影響有限，因此消費者也不再觀望。

上周車市關稅新制消息傳出後，業者指出，原本許多塵封已久的待交車訂單，因客戶不再觀望，已開始交車，新的交車潮即將引爆。

此外，包括裕日車、馬自達、MG、TOYOTA已經推出優惠方案，以及現代汽車、本田汽車新車剛上市，都可望帶來一波強大買氣。業界看好沈寂多時的買氣可望回籠，7月有機會挑戰去年同期的銷量。

受到降稅議題影響，5月車市較去年同期衰退逾兩成，前五月累計則衰退14%，和泰車原先預估6月車市規模還是會較去年同期衰退二成、約3.3萬輛，但上周不確定因素排除後，原已經暫緩配車的經銷商，也重新動起來，在即將尾聲的6月先衝一波交車量，因此預期6月掛牌量有望拉一波尾盤。



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