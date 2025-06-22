智慧經營／智通科創總經理蔡焜煌 AI+FinTech 搶占新利基

全球軟體產業商機爆發，大廠紛紛以不同角度切入搶市，智通科創（8932）起家於拉鍊製造，自1978年成立以來，已走過47個年頭，近年來積極進軍海外軟體開發與金融科技領域。並於2023年全資收購子公司Global Line Network（GLN），布局軟體開發與金融科技（FinTech）領域。

面對這波數位轉型浪潮，智通科創不僅見證雲端運算時代的崛起、也挺過新冠疫情的衝擊，而團隊在成功克服轉型陣痛期後，才搭上這波席捲全球的軟體研發、網路服務、雲端升級的趨勢。

軟體開發技術 客製化服務

智通科創總經理蔡焜煌並非先知，只能靠著專業能力與務實的個性時刻觀察市況需求，並適時搶進市場布局，他坦言，軟體市場隨時都在演進，而旗下軟體科技事業（GLN）在亞太區及東南亞市場的業務拓展成效顯著，為公司的整體營收與獲利提供強勁支持。

2025年首季在軟體銷售及相關勞務服務方面的營收貢獻達3.1億元，年增率高達179%，占整體營收的六成。蔡焜煌強調，團隊擁有深度客製化的軟體開發技術，也提供企業客戶各種專業的數位化轉型服務。

蔡焜煌指出，GLN獨特的商業模式為企業客戶量身打造專屬的高度客製化軟體系統，並提供數位化諮詢，確保了業務的穩定性與未來的增長機會。

當前，GLN與核心客戶的合作持續深化，為Lenovo量身製作的跨國企業銷售系統已擴展至亞太區11個國家，並計畫進一步推展至澳大利亞和紐西蘭市場。

他表示，2025年將是AI應用全面深化的一年，企業對AI需求將持續升溫，特別在製造、零售、金融等產業的應用會更加普及且深層。

在金融科技領域，智通科創透過子公司GLN積極布局印度市場，鎖定當地龐大的數位金融成長潛力。旗下的FinShell Pay是一款整合線上貸款、遊戲、數位支付與電商功能的全方位FinTech App，與OPPO獨家合作，已在印度超過1.2億台OPPO手機中預載，月活躍用戶突破2,500萬。

蔡焜煌提到，GLN已開始推出自研的金融科技解決方案，涵蓋信用風險評估、智慧行銷、自動化風控等模組，結合AI強化判斷與決策效率，協助企業提升營運安全與獲利能力。

開拓亞太市場 成長動能強

蔡焜煌指出，目前旗下軟體事業去年營收就已占總營收的52%，由此可知軟體開發與金融科技新事業已成為驅動公司營運與獲利的主要成長引擎。而GLN專注於企業IT諮詢與軟體解決方案，產品涵蓋企業資源規劃（ERP）、供應鏈管理（SCM）、訂單管理（OMS）、人力資源管理等，協助企業加速數位化轉型與營運優化。

展望未來，智通科創期望在營運績效與市場版圖上雙雙擴張，持續拓展亞太區及東南亞市場的覆蓋率。預估可受惠舊客戶長約合作、軟體系統的可擴展性及功能擴充，加上新客戶數目成長，業績成長動能值得期待。

蔡焜煌表示，GLN的競爭力來自於深度產業理解與在地化支援、AI內建應用（如智能ERP、AI SCM）以及快速導入、高可擴展性的系統設計。

未來幾年，團隊將持續投入AI+FinTech研發與布局，進一步推進智能金融、供應鏈金融、跨境金流管理等應用，協助企業實現更安全、更敏捷、更高效的數位營運模式，打造新一波成長動能，進一步搶占市場商機。