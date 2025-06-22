點子農場／低醣公民運動 帶動「三意」價值

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

參加了一場聚會，在兩位長年推動低醣飲食的朋友Connie和Nancy的解說和示範下，我忽然明白自己過去的飲食觀念有許多錯誤。比如過去總以為多吃蔬果有益健康，卻不知道某些蔬果的含糖量很高，吃多了容易造成糖尿病和各種慢性病。

什麼是低醣飲食？ 低醣飲食（Low-Carb Diet）是一種強調降低碳水化合物攝取、提升蛋白質與健康脂肪比例的飲食模式，核心目標在於穩定血糖、促進脂肪代謝、改善胰島素敏感度。相較於傳統高升糖飲食模式，低醣更重視原型食物，避免精製糖與加工碳水成份，是營養醫學中最具預防慢性病效益的飲食策略之一。

今天，全人類正面對一場隱形的糖化危機。根據衛福部研究，台灣有超過500萬人處於糖尿病或代謝症候群高風險中，高齡化社會也面臨失能與失智的巨大壓力。

然而，政府與主流媒體卻仍在推崇米其林等高醣、高熱量的飲食文化。這樣的環境背景下，一場「低醣公民運動」已經呼之欲出，而這樣的運動早已經在各先進國家行之有年並展現出成效。

低醣公民運動的核心，不只是改變個人選擇，更是喚起全民健康意識、要求政策改革、建構飲食平權。讓每一個人都有權利有能力吃得健康、活得有尊嚴，這是基本人權。而推動低醣公民運動，也會對社會帶來三大價值：

一、創意價值（Creativity）：以低醣飲食為契機，催生新的飲食設計、新料理風格、新飲食平台。打破米其林式菁英主義，鼓勵地方廚師、創業者與營養專業者共同打造真正對身體友善的飲食文化。

二、公益價值（Public Good）：將低醣飲食視為公共健康策略，降低全民慢性病負擔，減少健保支出。透過營養教育、食育改革與食物標示透明化，讓每個人都能作出知情的選擇。

三、生意價值（Business）：推動低醣產業鏈，包括餐飲、食品加工、健康科技與教育平台。創造新的就業機會與市場價值，使健康不再是高端市場的特權，而是普及且可持續的商業模式。

長年來，世界各先進國家也以不同的方向，來實現以上這「三意」價值，像是：英國從2018年4月開始實施含糖飲料稅，目的在解決公民肥胖和糖尿病問題，並強化學校食育與公共餐食低醣化。

日本倡導「食物順序法」與「餐後血糖管理」，將低醣飲食納入全民健康促進政策。建議國民在用餐時，先吃蔬菜和富含蛋白質的食物，最後才吃米飯等碳水化合物，以此來幫助穩定餐後血糖，以預防和管理糖尿病。

新加坡導入CGM（連續血糖監測）與AI營養建議，並以政府力量推動「低糖標章」制度，強制標示各項食物的含糖量。德國與北歐則強調原型食物文化，推動食品加工減糖標準與國民營養識讀教育。

這些國家共同的信念是：控糖是國家責任，不應僅由個人承擔。

低醣公民運動不是反對美食，而是反對遠離健康的飲食價值體系；推動低醣公民運動，不只是營養選擇，而是一場身體與社會的覺醒。

從創意、公益到生意，讓每一位關心未來的人，一起走上這場改變的旅程。吃對的食物，不只是為了不生病，而是為了活得更清明、更自由、更有力量。

運動 糖尿病

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