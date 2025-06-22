數位行銷／社交商務精準行銷

時序進入2025年夏天，社交商務已成為數位行銷的焦點，根據Statista的統計，全球市場規模預計在2028年突破1兆美元。其中，YouTube Shopping以其獨特的內容與商務整合模式，成為品牌實現「從啟發到轉換」全旅程的關鍵平台。綜觀美國的創作者經濟、日本的直播熱潮，到歐洲的永續品牌策略與台灣的3C開箱文化，YouTube Shopping不僅改變消費者購物行為，更為品牌開啟前所未有的增長機遇。

這其實是內容與商務的融合。YouTube生態系由創作者、觀眾與品牌構成，過去以觸及為核心，透過優質內容吸引觀眾、聚集廣告主，並支持創作者持續創作。然而，隨著消費者對便捷購物體驗的需求激增，YouTube於2023年推出Shopping功能，允許品牌在影片、商店分頁與直播中嵌入產品標籤，直接連結至購買頁面。2025年，全球每月活躍用戶超過30億，為品牌提供從認知到轉換的閉環體驗。

YouTube Shopping的產品點擊率比傳統連結高出23%，轉換率更提升二至四倍。其成功關鍵在於縮短消費者決策路徑：觀眾無需離開平台即可完成購買，同時信任創作者的推薦。

美國作為全球最大的社交商務市場，2025年預計貢獻3,500億美元。YouTube Shopping在美國的成功，要拜創作者經濟的蓬勃發展所賜。品牌透過與高影響力創作者合作，實現精準行銷。

舉例來說，休閒鞋品牌Atoms於2024年與科技網紅Marques Brownlee（MKBHD）合作，推出限量版鞋款。Brownlee詳細開箱產品，並在影片畫面與說明欄嵌入購買連結。

結果，該合作為Atoms官網帶來14萬次造訪，成為其最大流量來源，轉換率比單純連結高出四倍。此外，Atoms利用YouTube Analytics優化後續廣告投放，進一步提升ROI。

從這個案例顯示，美國消費者信任創作者的真實推薦，品牌應選擇與產品調性契合的網紅，並善用嵌入式連結，提升購買便利性。

至於日本的應用則是緊扣直播趨勢，2025年直播電商市場規模達500億美元。日本消費者偏好即時互動與沉浸式體驗，品牌透過直播展示產品，實現即看即買。

好比資生堂（Shiseido）於2025年與日本美妝創作者Hikaru合作，舉辦直播試妝活動。直播中，Hikaru展示新款護膚品，並透過產品標籤直接連結至Shiseido電商平台。活動吸引50萬名觀眾，銷售額達平時線上商店的三倍，Shopping功能帶動的點擊率比傳統廣告高30%。資生堂還利用直播的問答功能，除了解答消費者疑問，也進一步增強信任感。

數據顯示，2025年全球有70%的消費者透過社交平台發現產品。對品牌而言，透過創作者合作、數據分析與文化適應，得以實現從啟發到轉換的社交商務全旅程增長。