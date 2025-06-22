經濟選書／人生財富課 做好投資基本功

當所有人都對著同一棵樹狂吠時，我們會變蠢、最終會賠錢。不要跟別人走同一條路。一開始，資金大量注入某個產業，的確能形成一個市場，因為要啟動一個市場需要一定規模的資本。但很快的，資金愈多，進場的代價就愈大，報酬也會愈來愈少。當大家都在搶買邁阿密的公寓，或是當所有人都能輕易借到學貸時，公寓與教育的價格就會上漲（通膨），報酬會減少。自從有學貸之後，你付的學費愈多，但你的學位愈來愈不值錢。

過去80年，大學學位曾帶來極高的投資報酬率。然而，數十年來，我和那些受過高等教育的同事們每天都在問自己：「我如何提高收入，同時減少我的責任？」這種心態造就了高等教育的奢侈品市場定位與學費的暴漲，使大學學位的投資報酬率大幅降低。約有三分之一的人無力償還學貸，因為過度投資重創了報酬。

任何比銀行存款風險更高的投資，都會有遇到下跌的時候。你要了解這是投資的一部分，不要過度反應。最終，你對虧損的容忍度，會決定你能走到的風險等級有多高。當你虧錢時，記得從中學到教訓。

首先，要學習了解自己。這件事對你的心理衝擊有多大？你需要花多少時間才能走出來？這可以透露你是否適合做主動型投資。其次，要檢視自己的策略。億萬富豪投資人達利歐（Ray Dalio）也非常執著於從虧損中學到教訓：「我觀察到人們最常犯的錯，就是把問題當成一次性的事件處理，而不是透過問題診斷自己的運作機制哪裡出了問題，並加以改善…。徹底且精確的診斷雖然很花時間，但未來會帶來巨大的回報。」

這也適用於順境的時刻。你要願意獲利了結。如果某項投資的績效飆漲，無論是因為你買對了熱門迷因股，還是因為你的新創公司成功上市，你都要適時從那個資產取出部分獲利，再分散投資。

心理上你會抗拒這麼做，因為昨天贏了，你會開始相信贏是一種慣性，覺得明天也會贏。但金融世界有兩條鐵律：重力法則與均值回歸。如果你聽過這樣的故事，某位創業家把房子拿去抵押，去買公司的股票，然後變成超級富豪。你也要知道，世界上有好幾百人做了同樣的事但最後破產了。適時獲利了結，這是你應得的報酬，但願你是希望自己錯在賣太早。

主動投資與接近賭博的當沖交易之間，界線雖然不明顯，但一旦跨越那條線，就會清楚看見不同。在牛市，人們常常把運氣誤認為實力，把多巴胺刺激誤當成投資成功，而且這種現象會形成一股旋風。

各大交易平台也樂於推波助瀾，滿足你的成癮行為。糖尿病、高血壓，以及炫耀自己在網路券商「羅賓漢」賺到多少錢的螢幕截圖，這些都是現代社會的文明病。

交易可能讓人覺得是在努力工作，創造生產力，但事實上就是賭博，但勝率更低。一項研究發現，在兩年期間只有3％的活躍散戶有賺到錢。

（摘自《蓋洛威教授的人生財富課》，天下雜誌出版）