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GTS新世代菁英聯盟論壇 巨大劉湧昌談創新傳承與全球化

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
GTS新世代菁英聯盟致力打造促進青年企業家對話、合作與知識分享的平台。新世代菁英聯盟提供
GTS新世代菁英聯盟致力打造促進青年企業家對話、合作與知識分享的平台。新世代菁英聯盟提供

第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇於台中萊特薇庭飯店登場，邀請巨大（9921）集團董事長劉湧昌主講「創新傳承與全球化」，他強調，面對快速變動的市場與全球競爭，企業傳承不只是接班，更是重新定義未來的起點。

「高度越高，看到的機會越多」劉湧昌強調，創新來自於「融合與重組」既有資源，並透過高度的視野與深度的整合來創造價值。他說，發明雖難，但透過製造端的精進與抗壓能力的提升，便能實現真正的創新突破；巨大集團每年固定更新超過300款車種，展現「不做，別人就會做」的積極精神。

本場講座，聚焦「全球化」與「創新」雙軸，洞察新世代經營者如何融合傳統智慧與現代策略，打造跨世代、跨市場的企業競爭力。

在談到全球化時，劉湧昌回顧巨大集團歷年來的重要里程碑，從美國市場制高點布局(Giant USA)，到中國大陸市場的「借力使力」、再到荷蘭市場「人的滲透力」，顯示出集團在全球市場的靈活運作。

他強調，品牌建立需從市場分析、VI/BI設計、產品與服務差異化、到持續調整與連結顧客體驗，才能走出抄襲不來的企業道路。

關於企業傳承，劉湧昌也分享了寶貴的經驗。他認為傳承若失敗，長輩責任更大。他建議上一代應「及早內定二位以上接班人」、「以公司利益為重」、「易子而教」，並提供挑戰與協助。「扶上馬、送一程，才算真正完成傳承。」

對下一代勉勵，劉湧昌語重心長地說：「舞台要自己搭，用未來的方法解決現在的問題。」他強調，節儉與尊重傳統的重要性，並提醒新世代領導人應具備「情境領導」、「激發潛能」、「降低風險」與「贏得未來」的能力。

劉湧昌最後指出：「全球化不得不談創新。重新定義產品、通路與服務，才能創造真正屬於自己的價值。」他鼓勵年輕世代要保持學習的心，經常與外界互動，勇敢融合手中資源、再次出發，迎接更寬廣的未來。

為促進年輕企業家之間的交流與合作，2021年由中部地區三大企業二代組織-台中建築新世代委員會、磐石新世代委員會及台中市機械業二代協進會共同發起，正式組成GTS新世代菁英聯盟。

該聯盟以「創新傳承、跨域共好」為核心理念，致力於打造一個促進青年企業家對話、合作與知識分享的平台。透過舉辦論壇、實地參訪、交流活動等形式，串聯來自不同行業的青年領袖，共同探索產業未來趨勢與全球化發展機會。

目前，GTS聯盟由三位現任會長共同擔任領航角色，分別為：台中建築新世代委員會會長魏豪志、磐石新世代委員會會長何啟新與台中市機械業二代協進會會長黃昭穎，為台灣產業注入更多創新動能與傳承價值。

台中市長盧秀燕高度肯定三大新世代組織的凝聚力與執行力，她說：「GTS新世代菁英聯盟是中台灣最具前瞻性的平台，展現了跨產業、跨領域的創新精神與合作能量。感謝三會共同打造這個讓企業二代共同學習與成長的舞台，也期待大家持續肩負產業創新升級的重任，為台中經濟注入更多新動力。」

立法院副院長江啟臣則勉勵現場企業二代接班人：「企業的傳承從來不只是交棒，更是轉型與突破的契機。GTS聯盟讓建築、上市櫃公司與精密機械三大產業相互交流，為台灣產業注入年輕人的創意與行動力。面對未來挑戰，相信在座各位一定能成為推動地方發展、接軌國際的重要力量。」

本屆論壇亦廣邀歷屆參與夥伴與全台新世代組織共襄盛舉，包括桃園青年會、彰化建築新世代委員會、台南建築新世代委員會、新創青年會、大里二代卓越會、台灣上市櫃公司協會、台灣數位企業總會、台灣板金經營協會、薪傳會等。

第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇不僅是思想交鋒的平台，更是一場價值觀的傳承與創造。在快速變動的全球局勢下，GTS聯盟將持續為中部產業注入活力，攜手企業二代，邁向共創共榮的下一個五年。

第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇邀請巨大集團董事長劉湧昌(左2)主講。新世代菁英聯盟提供
第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇邀請巨大集團董事長劉湧昌(左2)主講。新世代菁英聯盟提供

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