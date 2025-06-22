賣車的人要更懂車！TOYOTA 會長豐田章男領軍征戰2025紐柏林耐久賽

賣車的人要更懂車！日本豐田集團(TOYOTA)會長豐田章男MORIZO (豐田章男賽車別名)於德國時間6月21日再度領軍「TGRR」車隊征戰「2025年紐柏林24小時耐久賽」，挑戰全球最難「綠色地獄賽道」的賽車手，讓全世界懂車、愛車民眾見證TOYOTA GR GARAGE魅力。

紐柏林賽道位於德國艾菲爾山區，總長約20.8公里，是全世界最著名的賽道之一，跑道長度非常長、地形複雜充滿挑戰性，全球賽車手都公認是世界上最嚴苛的賽道，日本豐田集團會長豐田章男是少數汽車老闆親自征戰「綠色地獄賽道」的賽車手，「透過賽車打造更好的車」的熱血跑車鬥魂理念不斷延續。

推動紐柏林活動的成瀨成為教豐田章男如何更懂開車的老師，成瀨曾對豐田章男說，對於一個不懂如何開車的人，無法給予任何開發車輛建議。就是這麼一句話，豐田章男化身成為「MORIZO」決定開始投入賽車的駕駛訓練。

「道が人を鍛え、クルマを鍛える」 ( 道路鍛鍊人，亦塑造出更好的車。) 這句話，豐田章男會長從2007年匿名化身成為「MORIZO」，起初，MORIZO這個名字是為了抹去世人心中豐田章男的印象，為了打造更好的車，一直是豐田章男始終不變的信念。

豐田章男分享，「成瀨可能認為當時(2007)年還是副社長的我，或許有機會晉升至最高層。如果豐田汽車最高層決策層的人，能更懂汽車，或許豐田能改變國民車的既定產品印象，帶給全世界充滿馬力、性能美的全新汽車產品。」

2007年第一次接觸紐柏林24小時耐久賽，豐田章男回憶當時情況，「外界的目光真的冰冷刺骨、我真的很害怕」。就在2007年3月25日，決定以二手Altezza參戰紐柏林。

2025年6月21日早上，在紐柏林飯店的房門把上放著一份閃閃發光的報紙。報紙上除了GR Yaris的頭條之外，還寫著豐田重返紐柏林賽道。標題上寫著「歡迎回到你的第二故鄉」，再也沒有比這更令人高興的事了。

現在的MORIZO已不再是隱藏自己的工具，被世人期望成為可以推動賽車運動的人物。

極限考驗，淬鍊出豐田章男賽道造車哲學，「如果車輛沒有在極限環境下接受鍛鍊，就不可能造出真正優秀的車」，也奠定豐田章男不可動搖的信念，打造國民汽車品牌 TOYOTA 到擁有跑車魂的性能跑車品牌TOYOTA GAZOO Racing 。