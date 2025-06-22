曾鑫城盼政策通盤考量關稅貨物稅 避免衝擊汽車產業

美國對等關稅變數牽動台灣新車市場買氣，今年前5月領牌數年減達13.8%。中華車總經理曾鑫城接受中央社專訪表示，保守看待今年車市表現；他期盼政府積極因應車市萎縮現況，審慎評估關稅和貨物稅政策，避免衝擊台灣2500家汽車供應鏈及30萬名從業員工生計。

曾鑫城在中華汽車楊梅廠區接受中央社團隊專訪，觀察台灣車市景氣，他坦言，今年前5月台灣新車市場規模降幅「真的非常大」，不得不保守看待今年台灣新車掛牌數目標。

曾鑫城分析，5月新車掛牌數看來「旺季不旺」，主要是關稅和貨物稅政策未明，消費者預設未來包括國產車和進口車價格將鬆動，購車意願遞延觀望，進而牽動台灣新車掛牌數。他期盼政府正視新車消費市場持續萎縮的現況。

美國對等關稅政策已影響全球汽車產業，美國政府除了4月3日已對進口車加徵25%關稅外，自5月3日起對主要汽車零配件課徵25%關稅；適用25%追加關稅的項目超過200種汽車零配件，包括引擎、變速箱、動力傳輸系統等機械零件與電力設備等，涉及許多轎車和小型卡車零件。不過，對於符合「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）條件、過去可免稅進口的零件，暫時仍可豁免關稅。

台灣政府為尋求降低對等關稅的稅率，近期持續與美國密切洽商，雙方已針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。而市場則持續傳出可能透過調降或免徵汽車進口關稅及貨物稅、以換取美國調降台灣車用零配件關稅，甚至半導體晶片關稅的聲音。

曾鑫城分析指出，影響車價的因素眾多，「關稅只是其中一個」，貨物稅的影響可能更大。他表示，汽車貨物稅雖攸關消費者購車成本，但整體來看，調整貨物稅將減少政府稅收規模，可能牽動更多民眾享有的醫療、健保等社會福利，「稅收缺口從哪裡來」，政府須審慎三思。

曾鑫城說，產業界能理解政府與美國談判對等關稅充滿挑戰，且需要時間擬妥對策；不過他也呼籲，全面審慎評估關稅和貨物稅政策，綜合考量產業長遠發展和整體稅收，避免衝擊台灣汽車及汽車電子相關上下游產業2500家廠商，以及30萬名從業員工生計。

談到新台幣匯率升值影響，曾鑫城分析，中華車部分零配件由國外進口，匯率升值有助降低進口材料成本，加上第2季新台幣升值幅度較日圓和人民幣大，交叉匯率對中華車有利；不過近期匯率波動大，中華車持續採取自然避險措施。