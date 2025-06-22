中小企業永續轉型 標竿學習／福業挺中高齡 創第二春

走進福業國際的雲林物流廠，作業員們正井然有序地為有機農作物理貨包裝，看似日常的工作場景，卻暗藏玄機：他們腳下的灰色墊子，是可減緩久站勞累的減壓墊；產線旁設有可升降的揚升機，避免作業員冒著「腰損」風險，把裝滿蔬果的物流籃搬上工作台。

來到廠外，戶外水槽旁有台高壓清洗機，只要站著拿起水槍，就有強力水柱來幫忙，不需要彎腰刷洗物流籃。

導入設備 回應員工需求

這些設備不只提升工作效率，也形塑出中高齡友善職場的模樣。根據勞動部最新統計，台灣勞工平均年齡已上升至40.4歲，是近三年最高。而福業國際員工平均年齡約49歲，較全台平均多了快十歲。

福業國際人資經理劉政容說，近年公司推動屆齡續聘、導入就業輔具等措施，就是為了回應員工需求：很多福業資深員工說還想繼續工作，但需要更具支持性的環境。

對此，福業國際總經理李逢祺表示，員工為公司貢獻多年，照顧他們是應該的，「我們也沒想過這些措施，要升級到『中高齡友善職場』這種宏大的用詞。」而且，福業國際作為全台有機農產品配送的重要物流企業，這些員工是理貨線上不可或缺的角色，「最有貢獻的就是5、60歲的同仁，他們經驗足、手腳麻利，哪個輸年輕人？」

「很謝謝福業，不嫌棄我們老。」66歲的林吳秀枝說，她有20多年的餐廳工作經驗，餐廳2018年歇業後，她不想賦閒在家，六年前就來到福業國際雲林物流廠工作。

挑菜、選菜難不倒她，她還細心觀察到剁玉米的刀對同仁來說太重，推薦公司購入較輕的刀具。

多年廚房工作經驗，讓林吳秀枝注重刀具鋒利與否，她說：「磨刀石是我的第二生命。」敬業的她也自備磨刀石，開放同事共用。

彈性續聘 績效事半功倍

李逢祺表示，今昔環境大不同，以前勞工做到65歲退休時，已垂垂老矣，但現在個個都還生龍活虎。福業國際近年推動屆齡續聘，每年約五位退休員工中，約有兩到三人表達留任意願。

福業國際的續聘模式也保留彈性。員工可選擇部分工時或計時人員形式延續工作，或搭配「大小月」出勤，在年末出貨高峰期，由公司調度更多人力投入；若體力無法負荷，經主管評估及協調，也能轉任經驗傳承等指導型職務。

做這些額外調整不麻煩嗎？李逢祺認為，這有助同仁發揮更好的工作表現，近年公司整體營收也呈上升趨勢。

多方協調 找到最佳解答

除了管理階層的支持，系統化的執行手段也很關鍵。劉政容說，過去屆齡續聘、工作環境改善等措施，公司都埋頭自己做，直到參與勞動部辦理的課程，才知道可申請政府補助，並接觸到「職務再設計」，行動方向因此更明確。

例如：原本福業國際打算幫每位員工買雙氣墊鞋，解決員工久站疲勞的問題，但申請「職務再設計」計畫後，來場勘的專家建議，輔具清單中的「抗疲勞墊」效果更好。「補助可以加快行動速度和動力，顧問提供意見，也讓我們更有系統地看待中高齡員工的貢獻和需求，幫助很大。」李逢祺說。

圖／經濟日報提供 這一系列中高齡友善職場舉措，讓福業國際去年獲勞動力發展署的「就業菁采獎」青睞，成為「職場領航組」獲獎的中小企業之一。

劉政容說，獲獎固然開心，但更大收穫是回頭整理做過的事，「我們會做，但比較不會說」。

得獎並不是友善職場的終點。福業國際營運管理經理周意鈞說，福業國際在北中南皆有設廠，但場地條件不同，未來還需專家提供更多職務再設計建議。

他也提到，許多中小企業默默做事，卻不自知永續可成為招聘亮點，期待政府提供更多輔導資源，協助企業在ESG議題中找到定位。

勞發署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀指出，職務再設計的核心是「讓工作去適應人的狀態」，隨著台灣邁入超高齡社會，企業愈發意識到重要性，補助申請件數也逐年上升。她表示，勞發署今年起會針對缺工產業推出「職務再設計運用指引」，3月率先發布批發及零售業版本，企業可從中參考相關案例、掌握員工需求。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新也鼓勵中小企業可善用政府資源，如經濟部勞動部的輔導計畫、免費碳盤查工具，或透過永續能源基金會等標竿學習平台，從成功案例中汲取實戰經驗。

唯有努力破解「沒兵沒錢沒時間」的困局，才能將永續化為實質競爭力。