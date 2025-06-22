創業之星冠軍 周四揭曉

經濟日報第九屆「創業之星選秀大賽」將於26日決選並舉行頒獎典禮，公司組與學生組將各選出冠軍一名、優勝兩名，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，今年最閃亮的新創團隊即將出爐。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海（2317）科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

今年賽事共有118組團隊報名，包括公司組83組、學生組35組，由經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，經過激烈的評選後，公司組、學生組各有六組正取與一組備取進入決選，將各選出冠軍一名、優勝兩名。

公司組六組正取晉級，依簡報順序為：富據智能科技、先進材、台灣微網科技、藍斯特企業、拚願科技、碩準生技，備取為昱名生物科技。

學生組六組正取晉級，依簡報順序為：斐闊．Finctory、風潮製造所、實習通、水永續實驗室、I X I、雷鳥小組，備取為宜智科技。

公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金。公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫及獲得針對「組織及業務快速成長階段」新創團隊的客製化輔導，例如協助團隊策略規劃、財務預測與管控、組織管理方法。

學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫，協助團隊更專注於驗證產品構想，為創新構想建立商業模式，進而開發產品，將創意商品化。